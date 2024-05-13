В воскресенье «Реал Мадрид» отпраздновал 36-й титул чемпиона Ла Лиги. Но прежде чем приступить к ритуалу у знаменитого фонтана Сибелес, команда, тренеры и Флорентино Перес сделали несколько остановок.

Первым пунктом их визита стал штаб сообщества, затем мэрия, где встретились с мэром города Хосе Алмейдой – болельщиком мадридского «Атлетико».

Лукас Васкес даже подшутил над ним, спросив: «Вы еще не болельщик «Мадрида?».

Затем Флорентино Перес вручил мэру белую футболку, изготовленную на заказ. Пусть и с неохотой, но он принял подарок.

Перес попросил примерить ее, но Алмейда вежливо отказался.