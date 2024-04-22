Рюдигер в своем репертуаре: пытался напугать полицейского перед Класико, а потом вернулся с подарком🤣

За несколько минут до матча с «Барселоной» на «Бернабеу» Антонио Рюдигер решил разыграть полицейского в туннеле стадиона.

Пока игроки «Реала» подходили к полю, Рюдигер небрежно подошел к служителю закона и прыгнул в его сторону.

Застать врасплох офицера у Рюдигера не получилось. Он просто улыбнулся футболисту, прежде чем вернуться к своим обязанностям.

После игры Рюдигер вновь подошел к полицейскому, на этот раз, чтобы подарить свою футболку

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