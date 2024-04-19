Летом Начо покинет «Мадрид». На капитанскую повязку будут претендовать пять игроков

Сегодня стало известно, что в следующем сезоне «Мадриду» придется обходиться без Начо Фернандеса. Защитник, который провел в клубе более 20 лет, готов с ним расстаться.

Прошлым летом испанец унаследовал капитанскую повязку от Карима Бензема, и, похоже, в следующем сезоне капитаном придется быть кому-то другому.

Кто же это будет? Давайте посмотрим на возможные варианты:

Лука Модрич

Хорват в клубе уже более десяти лет и явно первый кандидат на получение капитанской повязки. Однако есть загвоздка − летом он также может покинуть «Бернабеу».

Дани Карвахаль

Более вероятный кандидат. У Карвахаля контракт до 2025 года, и он второй в очереди.

Тони Кроос

По последним данным, немец продлит контракт с «королевским клубом» летом и может получить капитанскую повязку в качестве бонуса.

Лукас Васкес

Как и у Модрича, у испанца осталось всего два месяца до окончания контракта на «Бернабеу», и будущее игрока в клубе все еще не определено. Но если он останется, то может унаследовать и повязку.

Феде Вальверде

Бесспорный игрок старта при Анчелотти и, скорее всего, будет им дальше. Несмотря на молодость, он с первого дня выглядит как будущий капитан клуба.