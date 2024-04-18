Он все знал – жена Феде Вальверде опубликовала их переписку перед матчем с «Сити»

Вчерашний вечер стал серьезным испытанием на прочность для нервов болельщиков «Мадрида», которым пришлось выдержать серию пенальти, чтобы увидеть, как их команда выходить в полуфинал Лиги чемпионов.

Однако, Феде Вальверде не сомневался в исходе встречи. Супруга футболиста Мина Бонино по договоренности с уругвайцем опубликовала их переписку перед матчем в WhatsApp.

«Мы пройдем», - написал Феде своей второй половинке.

«Я вас очень люблю. И завтра сделаю вам невероятные гамбургеры. А ты потом можешь опубликовать фото этой переписки».

«Хотела бы пообещать, что съем 3 гамбургера, если вы пройдете, но не хочу попасть в больницу. Очень тебя люблю, услышимся после матча», - ответила Феде Мина.

«Если мы пройдем, опубликуешь, как я жарю барбекю», - настаивал Феде.

И оказался прав – «Реал Мадрид» в полуфинале, а футболиста ждет сытный обед.