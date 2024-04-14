«Моя работа - бегать до тех пор, пока ноги не откажут». Вальверде провел 44-ю игру подряд

В интервью телеканалу «Реал Мадрид» в 2020 году Федерико Вальверде рассказал о своей роли в клубе:

«Моя работа - бегать до тех пор, пока я не смогу больше. Пока мои ноги не откажут».

Прошло четыре года, и уругваец продолжает следовать этому девизу, выкладываясь на поле из недели в неделю.

В этом сезоне полузащитник провел 44 матча, выходя на поле в каждой игре «Реала» и проводя в среднем 80 минут игрового времени за матч.

Учитывая огромную работоспособность и универсальность Феде, невозможно недооценивать его важность для успеха команды.