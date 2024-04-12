Он снова это сделал: Рюдигер использовал свой любимый прием в матче против «Сити»

Антонио Рюдигер – не только центральный защитник мирового класса, но и большой весельчак.

Он легко может сдержать Эрлинга Холанда на поле, но не может удержаться от того, чтобы не ущипнуть кого-нибудь за сосок. Мы не знаем точно, чем вызвана его одержимость этой частью тела, но список жертв необычной привычки немца продолжает расти.

Поль Погба был первым, кто столкнулся с неожиданным поведением Рюдигера во время Евро-2021.

Следующим в списке жертв был Альваро Мората

Доставалось даже Модричу.

В прошедшем матче с «Манчестер Сити» очередь дошла и до Джека Грилиша

Сложно сказать, с чем это связано, но одно ясно точно – когда дело доходит до Рудигера, жди неожиданностей.