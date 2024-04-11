Гарет Бэйл живет свою лучшую жизнь - играет в гольф, не смотрит футбол и ходит на НБА

За валлийца можно только порадоваться.

Недавно Гарет Бэйл возглавил список футболистов, преуспевших в другом спорте. FourFourTwo составил список футболистов, которые также преуспели в других видах спорта. Возглавил его бывший игрок «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл (гольф).

Топ выглядит так:

1. Гарет Бейл (гольф)

2. Паоло Мальдини (теннис)

3. Петр Чех (хоккей)

...

18. Лев Яшин (Хоккей)

20. Андрей Шевченко (Гольф)

23. Рио Фердинанд (Бокс)

Бэйл заявил о завершении карьеры 9 января 2023 года - с тех пор его намного чаще можно увидеть с клюшкой, чем на футбольном матче. А вот баскетбол Гарет жалует - недавно получил футболку от Стефа Карри.