Гарет Бэйл живет свою лучшую жизнь - играет в гольф, не смотрит футбол и ходит на НБА
За валлийца можно только порадоваться.
Недавно Гарет Бэйл возглавил список футболистов, преуспевших в другом спорте. FourFourTwo составил список футболистов, которые также преуспели в других видах спорта. Возглавил его бывший игрок «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл (гольф).
Топ выглядит так:
1. Гарет Бейл (гольф)
2. Паоло Мальдини (теннис)
3. Петр Чех (хоккей)
...
18. Лев Яшин (Хоккей)
20. Андрей Шевченко (Гольф)
23. Рио Фердинанд (Бокс)
Бэйл заявил о завершении карьеры 9 января 2023 года - с тех пор его намного чаще можно увидеть с клюшкой, чем на футбольном матче. А вот баскетбол Гарет жалует - недавно получил футболку от Стефа Карри.