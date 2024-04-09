Красиво жить не запретишь: Винисиус и Камавинга устроили ужин внутри огромного аквариума и съели блюдо из горящей свечи

На «Сити» настраивались?

Молодые лидеры «Реала» показали, как провели свободное время в Дубае. Игроки устроили ужин прямо внутри огромного аквариума и попробовали традиционное французское блюдо – террин из гусиной печени, который был подан в форме горящей свечи.

Во вторник вечером «Реал» сыграет с «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.