🎥 Блиц для Рюдигера. Тони назвал профессию мечты, лучшего друга в футболе и многое другое

Пресс-служба «Мадрида» устроила блиц для Антонио Рюдигера. Немцу нужно было коротко ответить на несколько вопросов. Вот что из этого вышло!

Лучший гол, который он когда-либо видел:

«Гол Оливье Жиру. Ударом скорпиона. Это было безумием».

Любимый стадион для выездов:

«Сан-Мамес» [арена «Атлетика»]. Там невероятная атмосфера».

Если бы ты не был футболистом, чем бы ты хотел заняться?

«Я бы стал пилотом».

Мечта, которую нужно осуществить:

«Я хочу создать много рабочих мест в моей стране, в стране моих родителей. В Сьерра-Леоне».

Где ты видишь себя через 10 лет?

«На своей мисси. Создающим рабочие места в Сьерра-Леоне».

Любимый звук:

«Когда сидишь дома, а на улице идет дождь».

Самый известный человек, чей номер есть у Тони:

«Лука Модрич».

Лучший друг из футбола:

«Матео Ковачич».

Как вам ответы Антонио?