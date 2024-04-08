🎥 Блиц для Рюдигера. Тони назвал профессию мечты, лучшего друга в футболе и многое другое
Пресс-служба «Мадрида» устроила блиц для Антонио Рюдигера. Немцу нужно было коротко ответить на несколько вопросов. Вот что из этого вышло!
Лучший гол, который он когда-либо видел:
«Гол Оливье Жиру. Ударом скорпиона. Это было безумием».
Любимый стадион для выездов:
«Сан-Мамес» [арена «Атлетика»]. Там невероятная атмосфера».
Если бы ты не был футболистом, чем бы ты хотел заняться?
«Я бы стал пилотом».
Мечта, которую нужно осуществить:
«Я хочу создать много рабочих мест в моей стране, в стране моих родителей. В Сьерра-Леоне».
Где ты видишь себя через 10 лет?
«На своей мисси. Создающим рабочие места в Сьерра-Леоне».
Любимый звук:
«Когда сидишь дома, а на улице идет дождь».
Самый известный человек, чей номер есть у Тони:
«Лука Модрич».
Лучший друг из футбола:
«Матео Ковачич».
Как вам ответы Антонио?