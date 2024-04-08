С Милитао и Винисиусом: «Реал» обнародовал заявку на матч с «Сити»

«Реал Мадрид» обнародовал заявку на первый четвертьфинальный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, который состоится 9 апреля.

У подопечных Карло Анчелотти было 8 дней без матчей на подготовку к предстоящей игре с «Сити». Главным сомнением для итальянца остается место в центре обороны: в заявке появился Милитао, недавно восстановившийся после серьезной травмы, но также в паре с Рюдигером могут сыграть Начо или Тчуамени.

Винисиус, пропустивший матч с «Атлетиком» из-за дисквалификации, вернется на поле, чтобы возглавить атаку «Реала».

Вот как выглядит заявка «Мадрида» на матч с «Манчестер Сити»: