🎥 Рюдигер и Камавинга попытались отгадать игроков «Мадрида» по детским фото. Сложнее всего пришлось с Куртуа

Пресс-служба «Мадрида» поставила перед Рюдигером и Камавинга непростую задачку. Парням предложили отгадать игроков «королевского клуба» по детским фотографиям.

Дуэт быстро справился с Вальверде, Родриго, Винисиусом, Кроосом, Модричем и Беллингемом. Милитао ребята вычислили оперативно, но фото юного бразильца очень рассмешило его одноклубников.

Менди парни назвали со второй попытки. Рюдигер сперва предположил, что на фото Тчуамени, но Камавинга поправил немца.

Сложнее всего парням пришлось с Куртуа. В детском фото бельгийца Тони и Эдуардо увидели Начо, Васкеса, Кепу и Лунина. Камавинга все же сумел вычислить Тибо.

В целом парни справились хорошо. Все футболисты были разгаданы.

А вы узнали всех игроков?