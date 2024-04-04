📸 Два игрока в лазарете. «Мадрид» начал подготовку к «Сити», а мы смотрим лучшие фото с тренировки «сливочных»

«Реал» начал подготовку к важнейшему четвертьфинальному поединку Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Из «Вальдебебаса» приходят отличные новости! У «сливочных» не появилось новых травмированных. Сейчас в лазарете «королевского клуба» находятся лишь два футболиста — Давид Алаба и Тибо Куртуа, которые, вероятно, пропустят остаток сезона.

Лучшие фото с последней тренировки подопечных Анчелотти.

Первый матч «Реала» и «Сити» состоится 9 апреля на «Сантьяго Бернабеу». Затем «сливочные» сразятся с «Мальоркой» в Ла Лиге, а 17 апреля отправятся в Манчестер на ответную встречу с «горожанами».