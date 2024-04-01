Родриго посвятил гол «Атлетику» физиотерапевту «Мадрида». В семье мужчины произошла трагедия

В матче 30-го тура «Мадрид» дома разобрался с «Атлетиком» − 2:0. Оба мяча забил бразильский вингер Родриго.

На телевизионную камеру попал момент после первого гола футболиста. После него Родриго подбежал к тренерскому штабу и обнял мужчину в клубной форме. Это был один из физиотерапевтов «Мадрида» Хайме Салому, в чьей жизни на прошлой неделе случилась трагедия − он потерял маму.

Как утверждает DAZN, отпраздновать забитый мяч с физиотерапевтом игроку посоветовал Федерико Вальверде.

«Это самое меньшее, что я мог сделать», − сказал в перерыве матча 23-летний футболист журналистам.

После игры Родриго опубликовал в своем инстаграме пост со следующим текстом: «Папа, сегодняшний день был посвящен тебе и твоей семье!» На что Салом сделал репост и прикрепил короткий ответ «бесконечное спасибо».