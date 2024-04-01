«После перерыва сложно играть в таком темпе». Самый используемый игрок «Реала» получил травму – подробности от Анчелотти

Феде Вальверде не смог доиграть воскресный матч с «Атлетиком» (2:0), получив, как показалось, небольшую травму.

«Вальверде получил ушиб, но это не проблема. У нас девять дней отдыха, у всех будет возможность восстановиться. Он не играл сегодня с той интенсивностью, которую обычно демонстрирует, но после международного перерыва сложно играть в таком высоком темпе», – сказал Карло Анчелотти после игры.

Ожидается, что Вальверде полностью восстановится к матчу с «Манчестер Сити» на следующей неделе.

Капитан сборной Уругвая сыграл больше минут, чем любой другой игрок «Реала» в этом сезоне: 3284 минуты в 41 матче (чаще всех появляется в старте). В этом сезоне он забил один мяч и отдал восемь результативных передач.