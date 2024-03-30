🔥 «Камеры Netflix были там, и он начал плакать, будто брюнетка с зарплатой в 300 долларов и четырьмя детьми». Чилаверт снова «прошелся» по Винисиусу 😳

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт снова раскритиковал нападающего «Реала» Винисиуса.

На этот раз голкипер был подробнее.

«Почему, то, что я сказал Винисиусу, было жёстким? Из-за здравого смысла? Почему он начинает плакать? Он сказал, что хочет, чтобы чернокожие могли жить лучше, так что же должны делать белые? Мы должны покончить с собой? О чём он? Нельзя извращать смысл.

Дискриминация существует в Аргентине, во Франции, во всем мире. Когда я приехал из Парагвая, они называли меня голодающим, крадущим деньги. Поищите эти оскорбления со стороны аргентинской общественности.

Я просто сказал, что футбол - это игра для настоящих мужчин. Когда в Парагвае мы говорим: «Не будь ####### [соплежуем]», это совсем не унизительно.

Камеры Netflix были там, и он начал плакать, будто брюнетка с зарплатой в 300 долларов и четырьмя детьми. Он играет за «Реал Мадрид». Кроме того, он первый, кто провоцирует своих соперников.

Когда бразильская полиция до смерти избила болельщиков Аргентины и «Боки», где был Винисиус, который является примером для всей Бразилии? Они били детей, женщин и стариков», - заявил Чилаверт.