Анчелотти побил рекорд Зидана. На это тренеру «Мадрида» потребовалось меньше матчей, чем французу

Победа «Мадрида» над «Лас-Пальмасом» стала 124-й в Ла Лиге для Карло Анчелотти во главе клуба. Итальянец работает в «королевском клубе» во второй раз.

Завоеванные три очка помогли Анчелотти сравняться с рекордом Зинедина Зидана. Он стал вторым в истории «бланкос» тренером с наибольшим количеством выигранных матчей в испанском чемпионате

Впечатляет, что итальянцу потребовалось на это всего 174 матча, что на девять меньше, чем нужно было французу. Только Мигель Муньос одержал больше побед в Ла Лиге, работая в «Мадриде» − 257.

На свой пятый сезон на «Бернабеу» Карло Анчелотти имеет большое количество трофеев: две Лиги чемпионов и два клубных чемпионата мира. В этом сезоне он вновь может победить в главном еврокубке.