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«Мы играли тот матч на 50%». Бензема рассказал, в каком финале ЛЧ он, Роналду и Бэйл вышли с травмами. Соперникам это не помогло

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Карим Бензема рассказал, как он и его партнеры по атаке в мадридском «Реале» играли с травмой финао ЛЧ:

«Люди не знают этого, но в финале Лиги чемпионов 2014 года у меня и Криштиану была травма приводящей мышцы, а у Бэйла – бедра. Мы играли тот матч на 50%. Все трое. Но мы все хотели играть».

В 2014-м «Реал» перевернул финал с 0:1 в 4:1, а позднее это трио помогло «Мадриду» взять 4 трофея Лиги чемпионов за 5 лет.

4 комментария
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Ответ Нефанатик
Если команды которые делали требования, но нет ни одной кроме Реала кто брал 3 или даже 2 ЛЧ подряд. Что бы выиграть 5, одному известному клубу понадобилось вообще 120 лет существования
Эффект Роналду и команды.
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Лица, того легендарного мадридского реала !
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Если команды которые делали требования, но нет ни одной кроме Реала кто брал 3 или даже 2 ЛЧ подряд. Что бы выиграть 5, одному известному клубу понадобилось вообще 120 лет существования
+2
-2
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сказочники! при такой поддержки судей там хоть без ног бы выйграли! на каких травмах? головы?!
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