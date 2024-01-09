«Мы играли тот матч на 50%». Бензема рассказал, в каком финале ЛЧ он, Роналду и Бэйл вышли с травмами. Соперникам это не помогло

Карим Бензема рассказал, как он и его партнеры по атаке в мадридском «Реале» играли с травмой финао ЛЧ:

«Люди не знают этого, но в финале Лиги чемпионов 2014 года у меня и Криштиану была травма приводящей мышцы, а у Бэйла – бедра. Мы играли тот матч на 50%. Все трое. Но мы все хотели играть».

В 2014-м «Реал» перевернул финал с 0:1 в 4:1, а позднее это трио помогло «Мадриду» взять 4 трофея Лиги чемпионов за 5 лет.