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Вальверде и Родриго спросили о главном таланте молодежки «Реала» – они моментально назвали одного парня. Запомните имя

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Нико Пас Нико Пас
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Хорошая академия – залог успешного будущего любого клуба. В «Реале» с этим все в порядке: каждый год в первую команду попадают талантливые игроки, которые удивляют тренеров и болельщиков.

Когда Родриго и Феде Вальверде спросили, кто из нынешних игроков молодежки главный нераскрытый талант, они не задумываясь назвали 19-летнего Паса.

Вальверде: «Нико Пас».

Родриго: «Нико, Нико, Нико».

Испанец 9 раз появлялся на поле в первой команде «Реала» в этом сезоне, и даже забил победный мяч в ворота «Наполи» в Лиге чемпионов.

1 комментарий
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в мыслях был только он:))
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