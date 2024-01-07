Вальверде и Родриго спросили о главном таланте молодежки «Реала» – они моментально назвали одного парня. Запомните имя
Хорошая академия – залог успешного будущего любого клуба. В «Реале» с этим все в порядке: каждый год в первую команду попадают талантливые игроки, которые удивляют тренеров и болельщиков.
Когда Родриго и Феде Вальверде спросили, кто из нынешних игроков молодежки главный нераскрытый талант, они не задумываясь назвали 19-летнего Паса.
Вальверде: «Нико Пас».
Родриго: «Нико, Нико, Нико».
Испанец 9 раз появлялся на поле в первой команде «Реала» в этом сезоне, и даже забил победный мяч в ворота «Наполи» в Лиге чемпионов.