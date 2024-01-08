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📸 Особый гость в Вальдебебасе! Марсело встретился с игроками «Мадрида» и рассказал, почему хотел сделать фото с Беллингемом

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После победы над «Арандиной» в Кубке Испании «Мадрид» начал подготовку к борьбе за Суперкубок страны. 10 января «королевский клуб» сыграет с «Атлетико».

На последнюю тренировку «сливочных» в Вальдебебасе заглянул особый гость – Марсело. Бразилец встретил много знакомых лиц.

C новичками «королевского клуба» Марсело тоже познакомился.

Особенно бразилец ждал встречи с Беллингемом: «Джуд – кумир моего сына Лиама, поэтому я хотел сфотографироваться с ним. Джуд мне очень нравится. Он показал хороший старт в новом клубе. Всем известно, что в «Реале» нужно постоянно совершенствоваться, но его [Беллингема] старт потрясающий. Он почти непобедим».

Джуд опубликовал фото с Марсело, подписав: «Легенда».

«Рад вернуться домой», – поделился эмоциями о своей вылазке в Мадрид Марсело.

После такого визита «сливочные» обязаны достойно выступить в Суперкубке.

1 комментарий
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У Марсело куртка цвета русского матраса😀
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