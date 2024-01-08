📸 Особый гость в Вальдебебасе! Марсело встретился с игроками «Мадрида» и рассказал, почему хотел сделать фото с Беллингемом
После победы над «Арандиной» в Кубке Испании «Мадрид» начал подготовку к борьбе за Суперкубок страны. 10 января «королевский клуб» сыграет с «Атлетико».
На последнюю тренировку «сливочных» в Вальдебебасе заглянул особый гость – Марсело. Бразилец встретил много знакомых лиц.
C новичками «королевского клуба» Марсело тоже познакомился.
Особенно бразилец ждал встречи с Беллингемом: «Джуд – кумир моего сына Лиама, поэтому я хотел сфотографироваться с ним. Джуд мне очень нравится. Он показал хороший старт в новом клубе. Всем известно, что в «Реале» нужно постоянно совершенствоваться, но его [Беллингема] старт потрясающий. Он почти непобедим».
Джуд опубликовал фото с Марсело, подписав: «Легенда».
«Рад вернуться домой», – поделился эмоциями о своей вылазке в Мадрид Марсело.
После такого визита «сливочные» обязаны достойно выступить в Суперкубке.