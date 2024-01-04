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Кроос получил много поздравлений с днем рождения от игроков «Мадрида». Тони ответил всем в своем фирменном стиле

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4 января Тони Кроосу исполнилось 34 года. Немец уже стал живой легендой «Мадрида», в составе которого проводит десятый сезон.

В свой день рождения Тони получил много теплых поздравлений.

Рюдигер назвал соотечественника легендой.

Васкес считает Тони лучшим.

Браим Диас.

Фран Гарсия.

Эдер Милитао отправляет поздравления из лазарета.

Сами Хедира не забывает экс-партнера.

Дани Себальос.

Начо.

Модрич практикуется в немецком: «Невероятно». И получает ответ от Крооса: «Ооочень плохо».

Винисиус.

Хоселу.

Марсело.

Феликс Кроос пожелал брату оставаться скромным.

Со скромностью у Тони точно нет проблем. Под конец дня немец сделал публикацию в своем фирменном стиле:

«Честно говоря, мне нет дела до моего дня рождения. Особенно сейчас, когда мне перевалило за 30. Но все же приятно, что многим людям со всего мира важно отправить мне сообщения в этот день. Спасибо! Это многое значит».

Присоединяемся к скромным поздравлениям!

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