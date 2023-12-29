«Мадрид» выбрал талантливого вратаря, который может заменить Куртуа в будущем. Это не Лунин и не Кепа

По словам журналиста Серхио Лопеса из AS, «Мадрид» выбрал Франа Гонсалеса в качестве одного из основных кандидатов на замену Тибо Куртуа в будущем.

В мае 2024 года Куртуа исполнится 32 года. Несмотря на сложную травму, которую он получил в августе 2023 года, он бесспорный первый номер клуба.

В отсутствие Куртуа за место в воротах в составе «сливочных» борются Кепа и Андрей Лунин, но обоих не рассматривают в качестве долгосрочной замены бельгийца.

18-летний Гонсалес впечатляет в молодежной команде и уже 10 раз вызывался в первую. В июле вместе с командой он ездил в тур по США.

Несмотря на то, что Гонсалес пока не дебютировал за основу, эксперты считают, что его дебют не за горами. В клубе верят, что в академии найдет жемчужину, которая станет наследником Куртуа в 22023 году. Другими кандидатами рассматриваются Пинейро и Марио де Луис.