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«Мадрид» выбрал талантливого вратаря, который может заменить Куртуа в будущем. Это не Лунин и не Кепа

Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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По словам журналиста Серхио Лопеса из AS, «Мадрид» выбрал Франа Гонсалеса в качестве одного из основных кандидатов на замену Тибо Куртуа в будущем.

В мае 2024 года Куртуа исполнится 32 года. Несмотря на сложную травму, которую он получил в августе 2023 года, он бесспорный первый номер клуба.

В отсутствие Куртуа за место в воротах в составе «сливочных» борются Кепа и Андрей Лунин, но обоих не рассматривают в качестве долгосрочной замены бельгийца.

18-летний Гонсалес впечатляет в молодежной команде и уже 10 раз вызывался в первую. В июле вместе с командой он ездил в тур по США.

Несмотря на то, что Гонсалес пока не дебютировал за основу, эксперты считают, что его дебют не за горами. В клубе верят, что в академии найдет жемчужину, которая станет наследником Куртуа в 22023 году. Другими кандидатами рассматриваются Пинейро и Марио де Луис.

3 комментария
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22023 году это как понять?
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Ответ Давид 2023
22023 году это как понять?
Тут вся статья спорная. А год, скорее подчёркивает происходящее
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Ответ Давид 2023
22023 году это как понять?
тогда нас небудет(((и негарантия что землч и этот мир чущечтвуется тогда! Вид Судый день близко говорять.
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