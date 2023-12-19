Говорит Мадрид
Блог

Главный фристайлер мира вызвал на «дуэль» Роберто Карлоса: экс-защитник «Реала» с треском проиграл😱

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Роберто Карлос Роберто Карлос
футбольный фристайл футбольный фристайл
Футбол Футбол

Победитель очевиден.

Бен Нуттэлл, обладатель 5 мировых рекордов по футбольному фристайлингу, вызвал на «дуэль» Роберто Карлоса. Суть «дуэли» состояла в исполнении фирменного крученого удара «шведкой» - таким ударом Карлос во время своей карьеры регулярно забивал со штрафных.

Первым к мячу подошел Нуттэлл, и выполнил удар просто шедеврально. Карлос тоже смог исполнить свою «коронку», но явно не на том уровне, что раньше.

Роберто Карлосу 50 лет, карьеру он завершил в 2015 году, последним его клубом был индийский «Дели Дайнамос».

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберто Карлос в полном порядке. Мастерство не пропьешь
+3
0
+3
С треском проиграл =)))))) ну да, ну да
+3
0
+3
А что не так то...он бартезу таким же и забивал
+2
0
+2
Для 50 лет - отличный удар!
+2
0
+2
ну в 50 лет так это норм и даже отлично.посмотрим в 50 ,как Бен исполнит))))
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий