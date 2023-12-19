Главный фристайлер мира вызвал на «дуэль» Роберто Карлоса: экс-защитник «Реала» с треском проиграл😱

Победитель очевиден.

Бен Нуттэлл, обладатель 5 мировых рекордов по футбольному фристайлингу, вызвал на «дуэль» Роберто Карлоса. Суть «дуэли» состояла в исполнении фирменного крученого удара «шведкой» - таким ударом Карлос во время своей карьеры регулярно забивал со штрафных.

Первым к мячу подошел Нуттэлл, и выполнил удар просто шедеврально. Карлос тоже смог исполнить свою «коронку», но явно не на том уровне, что раньше.

Роберто Карлосу 50 лет, карьеру он завершил в 2015 году, последним его клубом был индийский «Дели Дайнамос».