«Несмотря на свой огромный талант, он не был эгоистом». Черышев рассказал, каково играть с Роналду и Бензема

Экс-игрок «Мадрида» Денис Черышев, который сейчас играет за клуб Серии Б «Венецию», в недавнем интервью AS похвалил бывших партнеров − Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Российский футболист, который прошел через академию «королевского клуба», попал в первую команду и сыграл пару матчей за нее.

«Еще до того, как стать профессионалом, когда я выходил на поле в составе молодежной команды, я восхищался Гути за его способность менять ход игры. Потом я встретил его на тренировке с Пеллегрини и был поражен его качествами. Позже познакомился с Озилом, похожим на него. Криштиану производит сильное впечатление, а Бензема понравился тем, что он несмотря на свой огромный талант, совсем не эгоист».

Слова Черышева наверняка найдут отклик у самых страстных болельщиков «Реала». Роналду был главным действующим лицом клуба на протяжении девяти лет, а Бензема достойно его дополнял.

После ухода Роналду в 2018 году Бензема стал новым лидером и нес на своих плечах команду еще пять лет, прежде чем этим летом уехать в «Аль-Иттихад».

Вместе игроки провели более тысячи матчей за «Реал Мадрид» и забили более 800 голов.