«Когда я вырасту, то хочу быть, как ты»🤣 Лукас Васкес поделился стильными фото - одноклубники прибежали в комментарии
Лукас Васкес выложил в социальной сети стильные кадры из новой фотосессии. Поклонники футболиста сразу оценили фотографии, и одноклубники тоже не смогли остаться в стороне, начав подкалывать Лукаса в комментариях.
💬Феде Вальверде процитировал строчку из песни 3G Yandel и Farucco: «И я рассказываю модели, как он ходит и играет со своими волосами»
💬Лука Модрич: «Miauuuu».
💬Джуд Беллингем: «Ваууу, вот это модель».
💬Марсело: «Мама дорогая! Когда я вырасту, то хочу быть, как ты».
💬Нико Пас: «Ахх, хорош».
💬Начо: «🙄»
💬Камавинга: «Мне нравится».
💬Кепа: «Модель Васкес».
💬Винисиус: «Вот это да! Лукита!».
💬Фран Гарсия: «Какой класс…».
Вот кадры, из-за которых весь сыр-бор: