«Когда я вырасту, то хочу быть, как ты»🤣 Лукас Васкес поделился стильными фото - одноклубники прибежали в комментарии

Лукас Васкес выложил в социальной сети стильные кадры из новой фотосессии. Поклонники футболиста сразу оценили фотографии, и одноклубники тоже не смогли остаться в стороне, начав подкалывать Лукаса в комментариях.

💬Феде Вальверде процитировал строчку из песни 3G Yandel и Farucco: «И я рассказываю модели, как он ходит и играет со своими волосами»

💬Лука Модрич: «Miauuuu».

💬Джуд Беллингем: «Ваууу, вот это модель».

💬Марсело: «Мама дорогая! Когда я вырасту, то хочу быть, как ты».

💬Нико Пас: «Ахх, хорош».

💬Начо: «🙄»

💬Камавинга: «Мне нравится».

💬Кепа: «Модель Васкес».

💬Винисиус: «Вот это да! Лукита!».

💬Фран Гарсия: «Какой класс…».

Вот кадры, из-за которых весь сыр-бор: