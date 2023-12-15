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«Когда я вырасту, то хочу быть, как ты»🤣 Лукас Васкес поделился стильными фото - одноклубники прибежали в комментарии

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Лукас Васкес выложил в социальной сети стильные кадры из новой фотосессии. Поклонники футболиста сразу оценили фотографии, и одноклубники тоже не смогли остаться в стороне, начав подкалывать Лукаса в комментариях. 

💬Феде Вальверде процитировал строчку из песни 3G Yandel и Farucco: «И я рассказываю модели, как он ходит и играет со своими волосами»

💬Лука Модрич: «Miauuuu».

💬Джуд Беллингем: «Ваууу, вот это модель».

💬Марсело: «Мама дорогая! Когда я вырасту, то хочу быть, как ты».

💬Нико Пас: «Ахх, хорош».

💬Начо: «🙄»

💬Камавинга: «Мне нравится».

💬Кепа: «Модель Васкес».

💬Винисиус: «Вот это да! Лукита!».

💬Фран Гарсия: «Какой класс…».

Вот кадры, из-за которых весь сыр-бор:

 

 

1 комментарий
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Лукас Васкес, как Начо, не всегда играет в основе. Но эти парни настоящие мадридисты. Эмоции Васкеса после побед это отдельная история
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