«Вы с ума сойдете»: Хесе предвкушает переход Эндрика в «Мадрид»

Недавно Эндрик вновь стал чемпионом Бразилии. Летом талантливый юноша станет футболистом «Мадрида».

Даже экс-игроки «королевского клуба» предвкушают летний трансфер нападающего. В эфире передачи El Larguero Хесе рассказал, чего поклонники «Реала» могут ожидать от бразильца:

«Вы с ума сойдете, когда Эндрик перейдет в «Мадрид». Я видел его в нескольких матчах, и вы будете поражены, когда он переберется в «Реал». Он очень хорош. Мощь, скорость, дриблинг, голы... он совершенный игрок, у него много талантов».

Хесе недавно перешел в бразильский клуб «Куритиба». Он не понаслышке знает, что из себя представляет Эндрик.

По данным Marca, 17 декабря бразильский нападающий планирует посетить матч «Мадрида» и «Вильярреала» на «Сантьяго Бернабеу».

А с какими эмоциями вы ждете трансфер Эндрика?