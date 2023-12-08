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«Вы с ума сойдете»: Хесе предвкушает переход Эндрика в «Мадрид»

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Недавно Эндрик вновь стал чемпионом Бразилии. Летом талантливый юноша станет футболистом «Мадрида».

Даже экс-игроки «королевского клуба» предвкушают летний трансфер нападающего. В эфире передачи El Larguero Хесе рассказал, чего поклонники «Реала» могут ожидать от бразильца:

«Вы с ума сойдете, когда Эндрик перейдет в «Мадрид». Я видел его в нескольких матчах, и вы будете поражены, когда он переберется в «Реал». Он очень хорош. Мощь, скорость, дриблинг, голы... он совершенный игрок, у него много талантов».

Хесе недавно перешел в бразильский клуб «Куритиба». Он не понаслышке знает, что из себя представляет Эндрик.

По данным Marca, 17 декабря бразильский нападающий планирует посетить матч «Мадрида» и «Вильярреала» на «Сантьяго Бернабеу».

А с какими эмоциями вы ждете трансфер Эндрика?

4 комментария
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И зачем тогда Мбаппе и Холанд?
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Я тоже очень жду, когда уже придет он в Реал, потенциал у парня действительно есть. Да и по факту, у Реала самая проблемная зона - это именно позиция Эндрика. Тогда и напрашивается вопрос, если заиграет бразилец, нужны ли Реалу Мбеппе и Холанд.
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Ответ Александр Белов
И зачем тогда Мбаппе и Холанд?
Мбаппе/Холланд, помимо медиасоставляющей, это почти гарантированные 40+ голов за сезон.
Эндрик пока что кот в мешке. Талант есть, вопрос сумеет ли реализовать хотя бы на половину от выданных авансов
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