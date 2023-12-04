Беллингем получил награду Golden Boy. В «Мадриде» надеются, что на нем не скажется «проклятие» этого приза

Некоторые игроки, получившие её, испытывали некоторые проблемы.

Сегодня стало известно о том, что награду Golden Boy, которую учредило итальянское издание Tuttosport, получит хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем. В клубе очень надеются, что проклятие этого приза не скажется на игроке.

Некоторые из лауреатов премии, к примеру, Уэйн Руни, Сеск Фабрегас, Андерсон, Алешандре Пато, Марио Гетце, Иско и Поль Погба были невероятно успешны на поле, но позже их организм дал сбой.

Те же Руни, Фабрегас и Гетце к двадцати годам прошли через большие испытания, связанные с повреждениями. Отчасти из-за того, что получали очень много игрового времени в раннем возрасте.

У Джуда Беллингема также есть некоторые проблемы с коленом и плечом. При этом он до 20 лет сыграл больше минут, чем любой из вышеупомянутых игроков.

PFA отметила, что по сравнению с бывшими и нынешними английскими топ-игроками, нагрузка на Беллингема в подростковом возрасте была чрезвычайно высока. В июне ему исполнилось двадцать лет и к этому возрасту в его активе уже 14 445 сыгранных минут.

Это намного больше, чем у двух бывших английских вундеркиндов Уэйна Руни и Майкла Оуэна, которые в подростковом возрасте сыграли 10 989 минут и 9187 минут соответственно, но рано растеряли физическую форму.

Возможно, «Реалу» стоит обратить внимание на то, как Беллингем распоряжается своим игровым временем, чтобы позволить юноше наилучшим образом реализовать свой потенциал.