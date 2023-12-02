«Реал» действительно планировал трансфер Нико Уильямса. Однако вингер не согласился с одним условием «Мадрида»

«Реал» ни на день не прекращает работу на трансферном рынке, подыскивая юных талантов, которые могут усилить команду на долгие годы. Одной из целей мадридского клуба был Нико Уильямс, выступающий за «Атлетик».

Как сообщает Relevo, «сливочные» встречались с агентом игрока Феликсом Таинта и обсуждали потенциальный трансфер Нико следующим летом, так как его контракт был рассчитан как раз до 2024 года. Однако представитель футболиста сразу же отклонил это предложение, поскольку Уильямс не намерен уходить из родного клуба за бесплатно ни сейчас, ни когда-либо еще. Он готов рассмотреть вариант трансфера только в том случае, если «Атлетик» получит за него достаточную сумму.

«Мадрид» такой расклад не устроил, поэтому на этой встрече обсуждение и завершилось. В итоге Нико подписал новое соглашение с клубом из Бильбао до 2027 года. Как сообщают многие СМИ, в его контракте прописаны отступные в размере €60 млн, так что, если Уильямс продолжит показывать впечатляющую результативность, «Реал» может позволить себе выкупить игрока.

Но пойдет ли клуб на это в ближайшие годы... Кто знает.