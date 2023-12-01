Жена Куртуа была капитаном в армии Израиля. Наконец высказалась о военном конфликте

Жена Тибо Куртуа Мишель Герциг высказалась о продолжающемся конфликте между Израилем и ХАМАС, выступив против группировки, ответственной за террористические атаки на Израиль в октябре.

«Хамас – это террористическая группировка, которая выступает против всех, кто не похож на нее, будь то белый, гей или еврей», – сказала Герциг.

«Дело не в Палестине или Израиле, а в человечности. ХАМАС – это террористическая организация, которая убивает всех, кто встает у нее на пути, даже тех, кто является палестинцами.

Каждый мой знакомый знает кого-то, кто был убит, пропал без вести или получил ранения за последние несколько дней. Я даже не могу представить, что они делают с теми, кого похищают, держат в заложниках в Газе. Верните семьи домой! И в целости и сохранности!»

Герциг служила в Армии обороны Израиля – это обязательное требование для всех израильских граждан, когда им исполняется 18 лет.

«Я была капитаном спасательных судов с 15 солдатами под моим командованием», – сказала Герциг – «Это был опыт, который позволил мне познакомиться с замечательными людьми».

Вратарь «Реала» начал встречаться с израильской моделью еще в 2021 году, а в начале этого года пара сыграла свадьбу в Каннах.