Жена Куртуа была капитаном в армии Израиля. Наконец высказалась о военном конфликте
Жена Тибо Куртуа Мишель Герциг высказалась о продолжающемся конфликте между Израилем и ХАМАС, выступив против группировки, ответственной за террористические атаки на Израиль в октябре.
«Хамас – это террористическая группировка, которая выступает против всех, кто не похож на нее, будь то белый, гей или еврей», – сказала Герциг.
«Дело не в Палестине или Израиле, а в человечности. ХАМАС – это террористическая организация, которая убивает всех, кто встает у нее на пути, даже тех, кто является палестинцами.
Каждый мой знакомый знает кого-то, кто был убит, пропал без вести или получил ранения за последние несколько дней. Я даже не могу представить, что они делают с теми, кого похищают, держат в заложниках в Газе. Верните семьи домой! И в целости и сохранности!»
Герциг служила в Армии обороны Израиля – это обязательное требование для всех израильских граждан, когда им исполняется 18 лет.
«Я была капитаном спасательных судов с 15 солдатами под моим командованием», – сказала Герциг – «Это был опыт, который позволил мне познакомиться с замечательными людьми».
Вратарь «Реала» начал встречаться с израильской моделью еще в 2021 году, а в начале этого года пара сыграла свадьбу в Каннах.
Неужели вы думаете, что в Израиле отсутствует непотизм, карьеризм и дела не через это вот делаются? Неужели вы думаете, что чел, который не кончил мореходку, может быть сколько-нибудь годным моряком, тем более, капитаном, если только он не родился в рыбацкой семье и не с детства изучал морское дело "в натуре"?
Особенно доставляет множественное число кораблей и "солдаты".
Чел, который служил, никогда не скажет - я был капитаном судов. Он всегда скажет, я был капитаном корвета, катера, тральщика, потому что это важно. Потому что тот, который служил по-настоящему, точно знает, что между капитаном портового буксира и пассажирского парома разница больше, чем между водителем велосипеда и камаза с прицепом.
Название типа корабля - это не только статусно, но сразу говорит об уровне твоей компетентности. Естественно, капитан спасательного катера мало что знает о торпедных треугольниках, а капитан торпедного катера меньше понимает в организации спасательных работ.
Кроме того, это неуважение к конкретным кораблям, указать их как неопределенные "суда". Это как в фильме снимались: звезда такая-то, звезда такая-то и другие.
И сколько она служила, что была капитаном "судов". Обычно чел за несколько лет только в курс дела входит. Раз ее пихали с корабля на корабль, то понятно что это был за чемодан без ручки и "переходной наказательный приз", от которого старались избавиться. Если она вообще там показывалась, а не была где-то по бумагам капитаном, который в своем бложике "сплеснивает нактоуз" и охотится на китов на спасательном катере
И, наконец, объясните "капитану", что на спасательных судах, как и всяких других, служат не солдаты, а матросы. Не думаю, что Израиль вдруг исключение из всего мира в этом вопросе.
P.s. И ведь на самом деле была, имея офицерское звание. А вроде бы просто моделька в трусах на пляже, коих сотни.
можно, пожалуйста, и хорошеньким на свете побыть?
Крепче бы не было в мире гвоздей