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Жена Куртуа была капитаном в армии Израиля. Наконец высказалась о военном конфликте

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Жена Тибо Куртуа Мишель Герциг высказалась о продолжающемся конфликте между Израилем и ХАМАС, выступив против группировки, ответственной за террористические атаки на Израиль в октябре.

«Хамас – это террористическая группировка, которая выступает против всех, кто не похож на нее, будь то белый, гей или еврей», – сказала Герциг.

«Дело не в Палестине или Израиле, а в человечности. ХАМАС – это террористическая организация, которая убивает всех, кто встает у нее на пути, даже тех, кто является палестинцами.

Каждый мой знакомый знает кого-то, кто был убит, пропал без вести или получил ранения за последние несколько дней. Я даже не могу представить, что они делают с теми, кого похищают, держат в заложниках в Газе. Верните семьи домой! И в целости и сохранности!»

Герциг служила в Армии обороны Израиля – это обязательное требование для всех израильских граждан, когда им исполняется 18 лет.

«Я была капитаном спасательных судов с 15 солдатами под моим командованием», – сказала Герциг – «Это был опыт, который позволил мне познакомиться с замечательными людьми».

Вратарь «Реала» начал встречаться с израильской моделью еще в 2021 году, а в начале этого года пара сыграла свадьбу в Каннах.

94 комментария
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всё верно,Хамас должен быть ликвидирован и прочая нечисть на подобии Хезболлы
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Израиль сам привел к власти хамас в противовес весьма миролюбивому фатху правящему на западном берегу, лишь бы не случился мирный договор. Израиль не стоит воспринимать, как силу, стремящуюся к миру, это сила, которая давно стремиться к полному уничтожению понятия Палестина.
+80
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Ответ Нурлыбек Исмагулов
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они и так независимы,у них есть своя территория, им бы ещё мозгов –чтобы с этой земле что нибудь полезное сделать а не жить одной враждой
+38
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Хамас слепили сами израильятяне с американцами, в противовес палестинскому движению ФАТХ с Ясиром Арафатом. Вообще чтоли историю не знаете? Хамас это аналог талибов, которых амеры слепили для борьбы с союзом в афгане, а потом записали их в опаснейшие террористы, когда те перестали подчиняться
+41
-17
+24
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Ответ кашкаКа
Израиль сам привел к власти хамас в противовес весьма миролюбивому фатху правящему на западном берегу, лишь бы не случился мирный договор. Израиль не стоит воспринимать, как силу, стремящуюся к миру, это сила, которая давно стремиться к полному уничтожению понятия Палестина.
Конечно сам: полностью ушли из Газы и подтасовали выборы в пользу Хамас. Гениальная логика 👌
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«Израиль – это террористическая страна, базовой идеологией которой является сионизм осуждённый ООН в 1975 году. Эта страна выступает против всех, кто не похож на нее, будь то белый, гей или араб», – говорят в Сирии. "Верните захваченные территории Голанских высот и палестинские земли", – добавляют они.
+24
-6
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Ответ loko 07.09.
Хамас организация созданная тремя спецслужбами. Англии , Америки и Израилем , каждая преследует свои цели.
По рен тв рассказали?
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Дело в человечности? поэтому израиль убивет детей и женщин? лицемерка
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Ответ Xasan Kattabekov
Лицемер. Да видели уже как они держат заложников. Лучше посмотри тюрьмы израиля
Действительно, давайте посмотрим и сравним. Причем одни держат невинных людей, а другие преступников и террористов :)
+19
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Хамас организация созданная тремя спецслужбами. Англии , Америки и Израилем , каждая преследует свои цели.
+22
-13
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Дети Куртуа считаются евреями.
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Ответ Dimonty
Конечно сам: полностью ушли из Газы и подтасовали выборы в пользу Хамас. Гениальная логика 👌
Подтасовать выборы вон, в Америке можно. А тут концлагеря за заборами, каменного века. Кому-то кое-что запрети, кому-то разреши, кому-то пообещай, кому-то денег дай для усиления влияния и вопрос с выборами в концлагере решен его хозяином даже не опускаясь до банальных вбросов или подмен бюллетеней.) Ты прям решил, что там демократия в расцвете?)))
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красивая, конечно, но какая же худая)
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Ответ Артём Сергеев
всё верно,Хамас должен быть ликвидирован и прочая нечисть на подобии Хезболлы
прочая нечисть это и Израиль тоже? а то методы у них покруче хамасовских
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Ответ Dimonty
По рен тв рассказали?
На летучке у рептилоидов
+7
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Какая хорошенькая
+5
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Ответ Mikhail 1968
это её Куртуа увёл у де Брюйне?
нет, с той он расстался давно)
+6
-1
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Ответ xDe xDe
Учитывая специфику Израиля, будет вообще неудивительно, если эта худенькая девушка с кукольным взглядом не преувеличивает и действительно капитанила спасательным суденышком. Там бывает ещё и не такое, и иногда впрямь трудно поверить. P.s. И ведь на самом деле была, имея офицерское звание. А вроде бы просто моделька в трусах на пляже, коих сотни.
В российской армии таких кучи капитанов, майоров, даже до генералов дорастают.
Неужели вы думаете, что в Израиле отсутствует непотизм, карьеризм и дела не через это вот делаются? Неужели вы думаете, что чел, который не кончил мореходку, может быть сколько-нибудь годным моряком, тем более, капитаном, если только он не родился в рыбацкой семье и не с детства изучал морское дело "в натуре"?
Особенно доставляет множественное число кораблей и "солдаты".
Чел, который служил, никогда не скажет - я был капитаном судов. Он всегда скажет, я был капитаном корвета, катера, тральщика, потому что это важно. Потому что тот, который служил по-настоящему, точно знает, что между капитаном портового буксира и пассажирского парома разница больше, чем между водителем велосипеда и камаза с прицепом.
Название типа корабля - это не только статусно, но сразу говорит об уровне твоей компетентности. Естественно, капитан спасательного катера мало что знает о торпедных треугольниках, а капитан торпедного катера меньше понимает в организации спасательных работ.
Кроме того, это неуважение к конкретным кораблям, указать их как неопределенные "суда". Это как в фильме снимались: звезда такая-то, звезда такая-то и другие.
И сколько она служила, что была капитаном "судов". Обычно чел за несколько лет только в курс дела входит. Раз ее пихали с корабля на корабль, то понятно что это был за чемодан без ручки и "переходной наказательный приз", от которого старались избавиться. Если она вообще там показывалась, а не была где-то по бумагам капитаном, который в своем бложике "сплеснивает нактоуз" и охотится на китов на спасательном катере
И, наконец, объясните "капитану", что на спасательных судах, как и всяких других, служат не солдаты, а матросы. Не думаю, что Израиль вдруг исключение из всего мира в этом вопросе.
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Ответ Артём Сергеев
всё верно,Хамас должен быть ликвидирован и прочая нечисть на подобии Хезболлы
Хамас это потомки угнетенных и изгнанных иудеями из своих земель людей. С 1948 года их истребляют вырезая целыми селениями. Какое у них должно быть отношение к израилю??
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15 чуваков стоят в шеренгу - "О капитан! Мой капитан!"
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Ответ Артём Сергеев
они и так независимы,у них есть своя территория, им бы ещё мозгов –чтобы с этой земле что нибудь полезное сделать а не жить одной враждой
Верно, у них есть своя территория, оборудованная по последнему слову техники - собственное гетто
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Ответ Артём Сергеев
они и так независимы,у них есть своя территория, им бы ещё мозгов –чтобы с этой земле что нибудь полезное сделать а не жить одной враждой
Ахах какая своя территория?? Свою территорию у них отобрал Израиль
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Ответ yurich09
Я правильно понял: Хамас выиграл выборы? Сам, без подтасовок?
Прочитай первый коммент треда, потом мой ответ. И попробуй вникнуть в контекст. А то твой "зоркий" глаз зацепился за слово "выборы".
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Ответ Viacheslav Ivanov
нет, с той он расстался давно)
поматросил и бросил? вот жеж....
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Ответ Dimonty
Конечно сам: полностью ушли из Газы и подтасовали выборы в пользу Хамас. Гениальная логика 👌
В конце концов и политическую сделку - уйдем, если будет хамас нельзя исключать. Там вообще ничего нельзя исключать, как и нельзя гарантировать. Так и живут.)
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Учитывая специфику Израиля, будет вообще неудивительно, если эта худенькая девушка с кукольным взглядом не преувеличивает и действительно капитанила спасательным суденышком. Там бывает ещё и не такое, и иногда впрямь трудно поверить.
P.s. И ведь на самом деле была, имея офицерское звание. А вроде бы просто моделька в трусах на пляже, коих сотни.
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Я бы послужил под ее началом
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Ответ Тюменский медвежонок
а причем тут ютуб каналы, эту информацию и сами условные BBC писали и пишут
BBC же заблокированы на территории РФ за экстремизм и ложную информацию. Когда они про пыню пишут, это неприятно, а вот когда что-то удобное, то можно ссылаться на них?
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Ответ Артём Сергеев
они и так независимы,у них есть своя территория, им бы ещё мозгов –чтобы с этой земле что нибудь полезное сделать а не жить одной враждой
Если бы ты не лил воду ради плюсов,а сказал бы как есть,то ты никогда бы не назвал независимостью то,в каких условиях все это время жил Сектор Газа,это то же самое запереть тебя в доме,и сказать что ты свободный
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Ответ Давай Так
Водомерка.
Бёдракрутка
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Ответ Артём Сергеев
а ты эту историю на каком Ютуб канале высмотрел?
Если у Каца не было, значит не правда
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Ответ Нурлыбек Исмагулов
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Теперь они за всё ответят - нелюди и изверги. Израиль найдёт их везде, в любой стране, куда бы не свалили. И не надо путать этих скотов и мирных палестинцев, которые вынуждены жить под диктатом фанатиков
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Ответ Виктор Войнов
не вдул бы ?))
одно другому не мешает)
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Ответ svm199
поматросил и бросил? вот жеж....
Матрос ушёл к капитану.
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Ответ wizard58
Хамас слепили сами израильятяне с американцами, в противовес палестинскому движению ФАТХ с Ясиром Арафатом. Вообще чтоли историю не знаете? Хамас это аналог талибов, которых амеры слепили для борьбы с союзом в афгане, а потом записали их в опаснейшие террористы, когда те перестали подчиняться
Почему-то кажется, что у палестинцев, что бы они не делали, все равно получится ХАМАС, и без всякой помощи США и Израиля)
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Действительно, давайте посмотрим и сравним. Причем одни держат невинных людей, а другие преступников и террористов :)
А потом невинные израильятяне ракетами и бомбами ликвидируют 2-3 боевиков, попутно уничтожая опаснейших детей, женщин и стариков-крайне опасные террористы
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Ответ Viacheslav Ivanov
красивая, конечно, но какая же худая)
ну извините, жирух и так в мире хватает
можно, пожалуйста, и хорошеньким на свете побыть?
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Ответ Артём Сергеев
они и так независимы,у них есть своя территория, им бы ещё мозгов –чтобы с этой земле что нибудь полезное сделать а не жить одной враждой
это типа как индейцы в Америке?))
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Ответ Гусеконь
ХАМАС хотя бы детям в спину не стреляет
ага, просто головы режет и в заложники берет.
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Ответ Артём Сергеев
всё верно,Хамас должен быть ликвидирован и прочая нечисть на подобии Хезболлы
Ок, а зачем детей убивать? Я не за Хамас и не за Израиль. Это не наша война. У нас есть война и мы честно побеждаем. Но я за человечность. Ответ за террор должен был последовать. Но во всем должна быть мера. Израильтяне переборщили с ответом примерно раз в 30.
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Ответ Нурлыбек Исмагулов
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БРАТ ЭТИ ЛЮДИ И ЕСТЬ ЛИЦЕМЕРЫ ИХ ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ДЛЯ ИХ ПОЛЬЗЫ.ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЕСТЬ ТУПЫЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ МУСУЛЬМАНАМИ НО ЖИВУТ ПО МЕРКАМ ЭТИХ БЕЗЗАКОННИКОВ.КОГДА ОНИ НАПАЛИ НА ИРАК СИРИЮ АФГАНИСТАН ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ У НИХ ПРИЧНА ОДНА ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ.АЛЕ КТО ТЕРРОРИСТ?ОНИ У СЕБЯ ДОМА ТЫ ПРИЕХАЛ В ГОСТЬ И НАЧАЛ ОККУПИРОВАТЬ А КОГДА ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ НАЧАЛ НЫТЬ.ТЬФУ НА ТАКИХ ЛИЦЕМЕРОВ.ЖИРИНОВСКИЙ БЫЛ ПРАВ ХОТЬ В НЕКОТОРЫХ ВЕЩАХ.ЖИЗНЬ БЕЗ ЖУРНАЛИСТОВ КОММУНИСТОВ И ЕВРЕЕВ.
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Ответ Dimonty
По рен тв рассказали?
По РенТВ и информация о рептилоидах во главе этих стран в маленьком мозгу появилась бы ))
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На фото я так понимаю в форме и при исполнении на спасательном судне))
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Ответ Артём Сергеев
а ты эту историю на каком Ютуб канале высмотрел?
это общеизвестная информация. сами израильтяне об этом писали.
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Ответ Артём Сергеев
они и так независимы,у них есть своя территория, им бы ещё мозгов –чтобы с этой земле что нибудь полезное сделать а не жить одной враждой
А в курсе что например такой город как Хайфа стоит на палестинской территории?)
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Ответ Артём Сергеев
они и так независимы,у них есть своя территория, им бы ещё мозгов –чтобы с этой земле что нибудь полезное сделать а не жить одной враждой
Ты видать не далекого ума, если такую ересь несешь. Вы хотя бы в школах учились? Вы в курсе что Израиль 78% территорий оккупировали у Палестины, эти звери попросились в гости к арабам. С Америкой в месте воюют против Палестины, у жидов нет, ни совести не мужества, самим справляться. Да они как государство ноль ,без Америки. Беда не в том что, ты пишешь дурь, а в том что такие же и плюсы ставят.
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Ответ Артём Сергеев
всё верно,Хамас должен быть ликвидирован и прочая нечисть на подобии Хезболлы
Как и израильское правительство вместе с военными
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Ответ Dimonty
Слабенькие тейки. > Подтасовать выборы вон, в Америке можно если и подтасовывали, то демократы. Открою "Америку": что республиканцы, что демократы - это американцы. Т.н. подтасовка была в пределах своей страны. Причем тут кейс Газы? Сколько израильтян имело политическую силу в Газе в 2006, когда Израиль оттуда ушел?) > Ты прям решил, что там демократия в расцвете?) Нет. Только причем тут конкретно Израиль, который сам ушел с Газы?
Куда он ушел-то? За забор вышел просто? Не смеши тут.
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Гвозди бы делать из этих лядей
Крепче бы не было в мире гвоздей
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