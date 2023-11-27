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Лунина удивило заявление Анчелотти о нем и Кепе. Раздевалке «Мадрида» слова тренера не понравились

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Лунину пришлось выручать «Мадрид», когда перед самым началом матча с «Брагой» в Лиге чемпионов Кепа получил повреждение и не смог выйти на поле. После этого украинец дважды выходил в стартовом составе «королевского клуба». В трех матчах он пропустил всего один мяч.

После победы над «Кадисом» Анчелотти заявил, что если Аррисабалага будет здоров, именно он выйдет на следующую игру «Реала». Слова тренера вызвали негативную реакцию у Лунина и раздевалки «сливочных», пишет Relevo.

Андрей был удивлен и обеспокоен словами Карло. При этом, как отмечает издание, украинец не стал делать громких заявлений и открыто показывать свое разочарование.

Одноклубники Лунина тоже не поняли слов итальянца. С одной стороны, они осознают, что тренер не хочет разжигать дискуссию. Но с другой стороны, игроки считают подобные высказывания Анчелотти неуместными, особенно в данный момент. По сведениям Relevo, футболисты уверены, что тренеру стоило дождаться выздоровления Кепы, а потом вносить ясность во вратарский вопрос «королевского клуба».

Отмечается, что у Лунина установились отличные отношения с одноклубниками. Подопечные Анчелотти поддерживают украинского вратаря. Карвахаль и Начо отмечали успехи Андрея после его игры в матче с «Брагой».

Контракт Лунина с «Мадридом» рассчитан до 2024 года. Пока его будущее в «королевском клубе» кажется туманным. Как пишет Relevo, руководство «сливочных» не хочет повторения вратарского кризиса, с которым клуб столкнулся после травмы Куртуа, поэтому будет аккуратно работать с трансферами голкиперов.

«Реал» не станет препятствовать уходу украинца. При этом Анчелотти намерен убедить руководство клуба выкупить Кепу после аренды у «Челси».

А кого вы считаете лучшим сменщиком Куртуа?

5 комментариев

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Исаак Шамалов
Лично я считаю Лунина лучше чем Кепа.
+8
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Gon3a1e5@mail.ru
Как эти слова должны вселить уверенность в кипера если ему еще играть и играть до выздоровления Кепы
+1
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Igor Muntean
при живом куртуа когда он вернётся в строй максимум что светит кепи - это банка зная его характер он навряд ли на это согласится.
0
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Makar Tert
Ответ Greg Jackson
Откуда такая любовь к арендованному Кепе?
испанский паспорт
+1
-1
0
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