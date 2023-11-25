Как Анчелотти решит проблемы с полузащитой? Похоже, только 2 оптимальных варианта
В воскресенье «Реал» встретится с «Кадисом», и у Карло Анчелотти в преддверии этой игры будет много головной боли.
В составе «Мадрида» отсутствуют семь игроков (Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Эдуардио Камавинга, Орельен Тчуамени и Винисиус).
Самая острая проблема – отсутствие естественного опорника. Похоже, у Анчелотти только два решения.
Вариант 1
Кроос выйдет опорником, Джуд начнет со скамейки.
Стартовый состав: Лунин; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди; Вальверде, Кроос, Модрич, Браим; Хоселу, Родриго
Вариант 2
Джуд с первых минут, пара Феде-Кроос в роли двух опорников.
Стартовый состав: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Кроос, Браим, Джуд, Родриго, Хоселу
Какой вариант предпочли бы?
Менди Алаба Рюдигер Карвахаль
Модрич Кроос Беллингем
Родриго Хоселу Вальверде