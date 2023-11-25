Как Анчелотти решит проблемы с полузащитой? Похоже, только 2 оптимальных варианта

В воскресенье «Реал» встретится с «Кадисом», и у Карло Анчелотти в преддверии этой игры будет много головной боли.

В составе «Мадрида» отсутствуют семь игроков (Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Эдуардио Камавинга, Орельен Тчуамени и Винисиус).

Самая острая проблема – отсутствие естественного опорника. Похоже, у Анчелотти только два решения.

Вариант 1

Кроос выйдет опорником, Джуд начнет со скамейки.

Стартовый состав: Лунин; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди; Вальверде, Кроос, Модрич, Браим; Хоселу, Родриго

Вариант 2

Джуд с первых минут, пара Феде-Кроос в роли двух опорников.

Стартовый состав: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Кроос, Браим, Джуд, Родриго, Хоселу

Какой вариант предпочли бы?