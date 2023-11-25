Говорит Мадрид
Блог

Как Анчелотти решит проблемы с полузащитой? Похоже, только 2 оптимальных варианта

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Тони Кроос Тони Кроос
Футбол Футбол

В воскресенье «Реал» встретится с «Кадисом», и у Карло Анчелотти в преддверии этой игры будет много головной боли.

В составе «Мадрида» отсутствуют семь игроков (Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Эдуардио Камавинга, Орельен Тчуамени и Винисиус).

Самая острая проблема – отсутствие естественного опорника. Похоже, у Анчелотти только два решения.

Вариант 1

Кроос выйдет опорником, Джуд начнет со скамейки.

Стартовый состав: Лунин; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди; Вальверде, Кроос, Модрич, Браим; Хоселу, Родриго

Вариант 2

Джуд с первых минут, пара Феде-Кроос в роли двух опорников.

Стартовый состав: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Кроос, Браим, Джуд, Родриго, Хоселу

Какой вариант предпочли бы?

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan3132
Ответ MVL
Может мне кажется, но ЧМ сбил Вальверде с толку, до него он был лучший пз мира, а после средненько катает.
Ты не смотришь матчи Реала. Иначе не написал бы это. Феде постоянно один из лучших игроков на поле. Не его дело забивать голы и давать ассисты, все остальное он делает с лихвой.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eledsul1
Первая формация - только вместо Браима будет Джуд. Тут папа карло не будет выдумывать - выпустит сильнейших, по его мнению.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дамьен
думаю 4-4-2 без Джуда. Его с запаса выпустят и он зарешает в конце.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сан Икер
Алаба играл же у Пепа и в сборной опорником на Евро 16. Вроде более/менее удачно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кентуки
Почему бы этому старику пробовать Алабая как опорника!? Надо же проверять и так Начо засиделся в запасе! Нервирует этот старик тупо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NexTon
Я думаю Феде больше подойдет как полузащитник который пойдет в атаку а не опорник кросс может подойти, да и браим не особо сможет классно сыграть на правом вингере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Солдат сэра Алекса 2.0
второй вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MVL
Может мне кажется, но ЧМ сбил Вальверде с толку, до него он был лучший пз мира, а после средненько катает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan3132
с 2 опорниками против Кадиса не будут играть. Скорее Кроос в опорке, не раз Анчи его туда выпускал. Джуд или Браим неясно пока.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Умудов
А в чем проблема 4-3-3?
Менди Алаба Рюдигер Карвахаль
Модрич Кроос Беллингем
Родриго Хоселу Вальверде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bal Lb
По мне второй вариант оптимальнее в нынешних реалиях доступности игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий