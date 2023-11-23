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😩 Саудовские клубы хотят зимой переманить звезду «Реала». Предложение превысит €100 млн 🤯

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может сменить клуб уже зимой.

По информации Todofichajes, к уругвайцу проявляют интерес саудовские клубы. Сумма предложения может превысить €100 млн.

Трансфер 25-летней звезды «Реала» рассматривается как важный имиджевый ход для лиги.

Однако маловероятно, что «сливочные» согласятся продать футболиста, особенно в разгар сезона. На счету Вальверде 12 матчей в основе «Реала» только лишь в Ла Лиге.

Уругваец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз победил в Лиге чемпионов в составе «Реала».

А может быть стоит согласиться? 👇 Ваше мнение.

4 комментария

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Ruslan3132
преподносят 100млн как большую сумму ))))))) его стоимость по трансфермаркт более 100, а думать о его продаже ниже 180 даже не будет никто.
А так, новость ни о чем, это не уровень Феде. Реал не барса, в рычагах не нуждается
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Иван Иванов
Ответ Ruslan3132
преподносят 100млн как большую сумму ))))))) его стоимость по трансфермаркт более 100, а думать о его продаже ниже 180 даже не будет никто. А так, новость ни о чем, это не уровень Феде. Реал не барса, в рычагах не нуждается
Плюс он только недавно контракт продлил. Не стоит забывать что сумма отступных по новому контракту - 1 миллиард.
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