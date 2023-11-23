😩 Саудовские клубы хотят зимой переманить звезду «Реала». Предложение превысит €100 млн 🤯

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может сменить клуб уже зимой.

По информации Todofichajes, к уругвайцу проявляют интерес саудовские клубы. Сумма предложения может превысить €100 млн.

Трансфер 25-летней звезды «Реала» рассматривается как важный имиджевый ход для лиги.

Однако маловероятно, что «сливочные» согласятся продать футболиста, особенно в разгар сезона. На счету Вальверде 12 матчей в основе «Реала» только лишь в Ла Лиге.

Уругваец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз победил в Лиге чемпионов в составе «Реала».

А может быть стоит согласиться? 👇 Ваше мнение.