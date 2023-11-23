😩 Саудовские клубы хотят зимой переманить звезду «Реала». Предложение превысит €100 млн 🤯
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может сменить клуб уже зимой.
По информации Todofichajes, к уругвайцу проявляют интерес саудовские клубы. Сумма предложения может превысить €100 млн.
Трансфер 25-летней звезды «Реала» рассматривается как важный имиджевый ход для лиги.
Однако маловероятно, что «сливочные» согласятся продать футболиста, особенно в разгар сезона. На счету Вальверде 12 матчей в основе «Реала» только лишь в Ла Лиге.
Уругваец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз победил в Лиге чемпионов в составе «Реала».
А может быть стоит согласиться? 👇 Ваше мнение.
А так, новость ни о чем, это не уровень Феде. Реал не барса, в рычагах не нуждается