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Мечта сбылась: бразильский вундеркинд Эндрик наконец-то сыграл в одной команде со своим кумиром по «Палмейрасу» 🔥🔥🔥

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Встретились в сборной Бразилии.

Мы уже рассказывали, что бразилец Эндрик, уже принадлежащий «Реалу» в детстве фанател от нападающего «Палмейраса» Габи Жезуса.

Будучи подростком, Эндрик встретился с Жесуом лично - тот тогда уже выступал за «Манчестер Сити».

И вот они сыграли в одной команде - совсем недавно Эндрик дебютировал в сборную Бразилии, за которую продолжает выступать Жезус.

Принадлежащий «Реалу» нападающий заменил Рафинью Диаса на 82-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).

Эндрик стал самым юным игроком, дебютировавшим за сборную Бразилии, с 1993 года, когда за национальную команду в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 2 дней впервые сыграл Роналдо.

4 комментария

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Tollie
как можно фанатеть от Жезуса?

нет, серьёзно, что такого в Габи, чтобы быть его фанатом? он чем-то особенным выделяется на поле? нет. какие-то выдающиеся спортивные достижения? не особо. внешность (ну мало ли, что там у Эндрика в голове)? обычный смуглый латинос. какая-то супер-карьера? тоже не сказать. может, он его сосед, который внезапно пришёл к успеху? сомневаюсь. а, может, какой-то мем с ним существует (по аналогии с Хосоновым или Набабкиным)? и тут ответ отрицательный.

Габи - классный футболист с хорошей карьерой, спору нет. но в нём нет вообще ничего, чтобы быть его фанатом. здоровым фанатом, уточню.

это всё равно что быть фанатом Йеспера Блумквиста.
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xDe xDe
Ответ Tollie
как можно фанатеть от Жезуса? нет, серьёзно, что такого в Габи, чтобы быть его фанатом? он чем-то особенным выделяется на поле? нет. какие-то выдающиеся спортивные достижения? не особо. внешность (ну мало ли, что там у Эндрика в голове)? обычный смуглый латинос. какая-то супер-карьера? тоже не сказать. может, он его сосед, который внезапно пришёл к успеху? сомневаюсь. а, может, какой-то мем с ним существует (по аналогии с Хосоновым или Набабкиным)? и тут ответ отрицательный. Габи - классный футболист с хорошей карьерой, спору нет. но в нём нет вообще ничего, чтобы быть его фанатом. здоровым фанатом, уточню. это всё равно что быть фанатом Йеспера Блумквиста.
От кого только ни фанатеют. У людей самые разные бывают предпочтения. Как фан Мадрида, я очень рад, что Эндрику нравится Габи, и хотел бы, чтобы юный бразилец побольше нахватался от него. Пару сезонов назад Мадрид даже приглядывался к Жезусу, перед тем, как тот перешёл в Арсенал, но теоретический трансфер был в принципе невозможен, ибо у Мадрида не было слотов под легионеров. Бензема не заменить, это уникальный футболист, его единственный максимально близкий аналог тоже возрастной и тоже укатил в Аравию - Фирмино. Но на тот момент (да и сейчас, в принципе), если бы мне предложили выбирать именно замену Кариму, я бы выбрал Габи. Ну да не суть, дело уже прошлое. А Эндрик пусть учится и подражает.
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AldoRays
Ответ Tollie
как можно фанатеть от Жезуса? нет, серьёзно, что такого в Габи, чтобы быть его фанатом? он чем-то особенным выделяется на поле? нет. какие-то выдающиеся спортивные достижения? не особо. внешность (ну мало ли, что там у Эндрика в голове)? обычный смуглый латинос. какая-то супер-карьера? тоже не сказать. может, он его сосед, который внезапно пришёл к успеху? сомневаюсь. а, может, какой-то мем с ним существует (по аналогии с Хосоновым или Набабкиным)? и тут ответ отрицательный. Габи - классный футболист с хорошей карьерой, спору нет. но в нём нет вообще ничего, чтобы быть его фанатом. здоровым фанатом, уточню. это всё равно что быть фанатом Йеспера Блумквиста.
Маленький фанат Палмейраса выбрал самого любимого футболиста в своей команде, что странного?
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Nosferatum23
Ответ Tollie
как можно фанатеть от Жезуса? нет, серьёзно, что такого в Габи, чтобы быть его фанатом? он чем-то особенным выделяется на поле? нет. какие-то выдающиеся спортивные достижения? не особо. внешность (ну мало ли, что там у Эндрика в голове)? обычный смуглый латинос. какая-то супер-карьера? тоже не сказать. может, он его сосед, который внезапно пришёл к успеху? сомневаюсь. а, может, какой-то мем с ним существует (по аналогии с Хосоновым или Набабкиным)? и тут ответ отрицательный. Габи - классный футболист с хорошей карьерой, спору нет. но в нём нет вообще ничего, чтобы быть его фанатом. здоровым фанатом, уточню. это всё равно что быть фанатом Йеспера Блумквиста.
ну это бан конечно
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