Мечта сбылась: бразильский вундеркинд Эндрик наконец-то сыграл в одной команде со своим кумиром по «Палмейрасу» 🔥🔥🔥

Встретились в сборной Бразилии.

Мы уже рассказывали, что бразилец Эндрик, уже принадлежащий «Реалу» в детстве фанател от нападающего «Палмейраса» Габи Жезуса.

Будучи подростком, Эндрик встретился с Жесуом лично - тот тогда уже выступал за «Манчестер Сити».

И вот они сыграли в одной команде - совсем недавно Эндрик дебютировал в сборную Бразилии, за которую продолжает выступать Жезус.

Принадлежащий «Реалу» нападающий заменил Рафинью Диаса на 82-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).

Эндрик стал самым юным игроком, дебютировавшим за сборную Бразилии, с 1993 года, когда за национальную команду в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 2 дней впервые сыграл Роналдо.