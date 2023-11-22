Мечта сбылась: бразильский вундеркинд Эндрик наконец-то сыграл в одной команде со своим кумиром по «Палмейрасу» 🔥🔥🔥
Встретились в сборной Бразилии.
Мы уже рассказывали, что бразилец Эндрик, уже принадлежащий «Реалу» в детстве фанател от нападающего «Палмейраса» Габи Жезуса.
Будучи подростком, Эндрик встретился с Жесуом лично - тот тогда уже выступал за «Манчестер Сити».
И вот они сыграли в одной команде - совсем недавно Эндрик дебютировал в сборную Бразилии, за которую продолжает выступать Жезус.
Принадлежащий «Реалу» нападающий заменил Рафинью Диаса на 82-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).
Эндрик стал самым юным игроком, дебютировавшим за сборную Бразилии, с 1993 года, когда за национальную команду в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 2 дней впервые сыграл Роналдо.
нет, серьёзно, что такого в Габи, чтобы быть его фанатом? он чем-то особенным выделяется на поле? нет. какие-то выдающиеся спортивные достижения? не особо. внешность (ну мало ли, что там у Эндрика в голове)? обычный смуглый латинос. какая-то супер-карьера? тоже не сказать. может, он его сосед, который внезапно пришёл к успеху? сомневаюсь. а, может, какой-то мем с ним существует (по аналогии с Хосоновым или Набабкиным)? и тут ответ отрицательный.
Габи - классный футболист с хорошей карьерой, спору нет. но в нём нет вообще ничего, чтобы быть его фанатом. здоровым фанатом, уточню.
это всё равно что быть фанатом Йеспера Блумквиста.