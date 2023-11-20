«Как будто он здесь уже 10 лет»: бывший игрок и тренер Каранка о начале карьеры Беллингема в Мадриде

Возможно, вы не помните Айтора Каранка как игрока, но вы наверняка узнаете в нем бывшего помощника тренера «Реала» во времена Моуринью.

Бывший испанский защитник провел пять лет в белой майке в конце 90-х и начале 2000-х годов. Он все еще был здесь, когда Флорентино Перес возглавил «Мадрид» и начал формировать команду «Галактикос» из таких игроков, как Зинедин Зидан и Луиш Фигу.

По словам Каранки, Джуд Беллингем затмил их обоих в свои первые месяцы на Бернабеу. Напомним, английский игрок сборной забил 13 голов в своих первых 14 матчах за клуб.

«У меня не было ни удивления, ни сомнений, но, возможно, одним из сюрпризов было то, как быстро он это сделал.

Я играл с Фигу и Зиданом, и даже для них это заняло время. Я помню, когда Зизу приехал сюда, в первый месяц или около того.

Но с индивидуальностью и характером Джуда такое чувство, будто он здесь уже 10 лет. Когда я играл здесь, там были лучшие игроки, но все они были старше. Единственный, о ком я думаю, это Рауль, который начал [показывать результаты] в 18 или 19 лет».