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Фото дня📷 Юный Эндрик в детстве был фанатом одного из нападающих сборной Бразилии - и это не Неймар😱

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Все логично - это бывший игрок «Палмейраса».

На прошлой неделе 17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Нападающий принадлежит «Реалу» и сейчас представляет «Палмейрас».

В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду Бразилии в 1993 году – им был Роналдо.

На фоне этой новости всплыл архивный кадр нападающего - на нем мальчик фотографируется в раздевалке сборной Бразилии рядом с кабинкой нападающего «Арсенала» и экс-игрока «Сити» Габриэла Жезуса.

Отметим, что уже скоро у Эндрика появится шанс сыграть с Жезусом в одной команде - форвард тоже вызван в сборную Бразилии.

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