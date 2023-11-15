Фото дня📷 Юный Эндрик в детстве был фанатом одного из нападающих сборной Бразилии - и это не Неймар😱

Все логично - это бывший игрок «Палмейраса».

На прошлой неделе 17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Нападающий принадлежит «Реалу» и сейчас представляет «Палмейрас».

В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду Бразилии в 1993 году – им был Роналдо.

На фоне этой новости всплыл архивный кадр нападающего - на нем мальчик фотографируется в раздевалке сборной Бразилии рядом с кабинкой нападающего «Арсенала» и экс-игрока «Сити» Габриэла Жезуса.

Отметим, что уже скоро у Эндрика появится шанс сыграть с Жезусом в одной команде - форвард тоже вызван в сборную Бразилии.