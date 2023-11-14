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Вальверде считает Месси одним из лучших в мире. Федерико назвал хорошее оружие против Лео

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Вот только воспользоваться им не смогут.

17 ноября в рамках квалификации к чемпионату мира сборная Уругвая сыграет со сборной Аргентины. В очередной раз хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде выйдет на поле против экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ» Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».

Журналисты поймали Феде в аэропорту и спросили о том, как он планирует остановить обладателя восьми «Золотых мячей». Они получили неожиданный ответ.

«Я не знаю, как это сделать. Я никогда не мог остановить его. У нас было много класико, и Каземиро всегда был хорошим оружием против Месси, хотя и не всегда. Вы должны уважать его, потому что он один из лучших игроков в мире».

Лестные слова от хавбека. К сожалению для Вальверде, Каземиро не уругваец, а бразилец, потому он как будто бы приговорил свою команду. Однако нет сомнений, что Марсело Бьелса попробует найти ключ к Месси.

2 комментария

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corazón blanco
Возможно, что когда-нибудь такие слова будут говорить и про противостояние против Феде. Да, конечно он не столь техничен и одарен. Но какой же работоспособный, он просто на всех участках поля, соперник если обойдет Феде, не успеет опомниться, как Феде снова вступает в борьбу за мяч. Парень с двумя сердцами. Будущий капитан Мадрида!
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cr cr777
Этот бесполезный меси по навыкам и рядом не стоит с Кришем!
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