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Агент Холанда была замечена на «Бернабеу» во время матча «Реал»-«Брага»

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Рафаэла Пимента, агент Эрлинга Холанда и многих других футболистов, была замечена на «Сантьяго Беранабеу» во время матча между «Мадридом» и «Брагой».

Рафаэла встала во главе фирмы после кончины легендарного Мино Райолы в апреле, помимо Холанда среди ее клиентов Маттейс де Лигт и Марко Верратти, но ни одного игрока «Мадрида» или «Браги». Поэтому ее появление на «Бернабеу» в преддверии зимнего трансферного окна вызывает интерес.

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1 комментарий

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Кулёс
Я так понимаю, раз райола был конч, то и в конторе его все такие же.
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