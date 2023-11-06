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«Он любят, когда его провоцируют»: Начо честно высказался о вспыльчивости Винисиуса

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Вряд ли кому-то нужно рассказывать о непростом характере Винисиуса. Всем известно, что бразилец вспыльчив, он любит открыто провоцировать публику и соперников.

В класико вингер слишком долго прощался с фанатами «Барсы», Анчелотти пришлось за руку уводить с поля своего подопечного. В игре с «Райо» Вини эмоционально спорил с арбитром, Беллингем фактически спас одноклубника от второй желтой. И это лишь несколько эпизодов из двух последних матчей «королевского клуба».

Поведение бразильца раскритиковал Гути, Пуйоль заявил, что хотел бы обсудить с вингером его повышенную эмоциональность. Манеры Вини беспокоят и Анчелотти.

Перед встречей «Мадрида» с «Брагой» о непростом характере одноклубника высказался Начо:

«Винисиус – игрок, который любит, когда его провоцируют, поэтому ему трудно. Но постепенно он меняет свое отношение, мы все помогаем ему сосредоточиться на игре. Главное – забивать и помогать команде.

Мы, капитаны, много раз беседовали с Винисиусом после его перехода в «Мадрид». Он чаще других сталкивается с провокациями из-за своей манеры игры. Он всегда создает много проблем соперникам, сопротивляется, чем вызывает еще большую реакцию оппонентов.

Мы все говорили ему, чтобы он был спокоен и сосредоточился на игре. Постепенно он меняется. Что я думаю о словах Пуйоля? Если он хочет поговорить с Вини, это его право. Если Пуйоль скажет что-то, что может помочь, будет здорово. Но здесь [в «Реале»] к Винисиусу относятся хорошо и заботятся о нем. Мы будем рядом, чтобы помочь ему».

Начо отметил, что в главном клубном турнире Европы бразилец ведет себя скромнее:

«Возможно, в Лиге чемпионов Винисиус спокойнее, потому что в самом турнире всё спокойнее. Не знаю, с чем это связано: с атмосферой, стадионам или футболистами, против которых мы играем. В идеале все должно быть так, как в матчах Лиги чемпионов».

Винисиусу, однозначно, необходимо работать над своим поведением, верно?

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