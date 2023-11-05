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Анчелотти назвал двух игроков, которые обгонят Беллингема по голам за сезон

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Хоселу Хоселу
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Родриго Родриго
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

«Я думаю, что Родриго и Винисиус забьют больше голов в течение сезона», – сказал Карло Анчелотти журналистам перед воскресным матчем Ла Лиги против «Райо Вальекано». – «Они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу. Никаких сомнений на этот счет».

Винисиус забил всего три гола в 10 матчах за «Мадрид» в этом сезоне, а Родриго – только два в 14 играх.

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Беллингем наколотил уже 13 мячей в первых 13 матчах за «Реал», в том числе оба гола в драматичном класико в прошлые выходные.

Недавно он стал обладателем «Копа Трофи» – приз лучшему игроку в возрасте до 21 года.

3 комментария

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Yusup Egemberdiyew
а я так не думаю)
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Растиньяк
Пока они абсолютные нулины
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el52el5353
можно сегодня выпустить минут на 20 Гюлера,если здоров конечно.думаю,он не хуже этих двоих))))
+1
0
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