Анчелотти назвал двух игроков, которые обгонят Беллингема по голам за сезон

«Я думаю, что Родриго и Винисиус забьют больше голов в течение сезона», – сказал Карло Анчелотти журналистам перед воскресным матчем Ла Лиги против «Райо Вальекано». – «Они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу. Никаких сомнений на этот счет».

Винисиус забил всего три гола в 10 матчах за «Мадрид» в этом сезоне, а Родриго – только два в 14 играх.

Беллингем наколотил уже 13 мячей в первых 13 матчах за «Реал», в том числе оба гола в драматичном класико в прошлые выходные.

Недавно он стал обладателем «Копа Трофи» – приз лучшему игроку в возрасте до 21 года.