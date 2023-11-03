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«Они забьют больше голов, чем Хоселу и Беллингем»: Анчелотти возлагает большие надежды на двух своих подопечных

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Футбол Футбол

Дела у «Мадрида» в этом сезоне идут неплохо. Анчелотти удалось компенсировать серьезные травмы ключевых игроков – Куртуа и Милитао. «Королевский клуб» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, команда также лидирует в группе С Лиги чемпионов.

Во многом своими результатами клуб обязан Беллингему. За 13 матчей полузащитник успел наколотить 13 голов и отдать 3 ассиста. Анчелотти признает заслуги своего подопечного:

«У Джуда Беллингема нет недостатков. Его уровень крайне высок. Он должен сохранить то постоянство, которое демонстрирует сейчас».

Дон Карло при этом не перестает напоминать, что Джуд не бомбардир. Тренер ждет высокой результативности от других игроков:

«Винисиус и Родриго скоро вновь забьют, мы на этот счет даже не переживаем. По ходу сезона они забьют много голов. Думаю, в конце кампании они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу».

На счету Родриго пока два мяча во всех соревнованиях, у Вини на один гол больше.

Согласны с мнением Анчелотти?

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