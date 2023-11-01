🎥 На церемонию «ЗМ» Беллингема одевала мама. Джуд не удержался от милого и забавного комментария

Беллингем был назван лучшим молодым игроком минувшего сезона. На церемонии вручения «Золотого мяча» Джуд получил Трофей Копа, в борьбе за который англичанин обошел Мусиалу. На церемонию новичок «Мадрида» прибыл в стильном пиджаке.

А вот штаны игрока вызвали вопросы у поклонников футбола.

Собираться на премию Джуду помогала мама. «Реал» поделился милым видео, на котором женщина наряжает сына под его забавные комментарии. «Все мне говорят: «Вау, ты так повзрослел». А я даже одеться сам не могу! Вся моя жизнь – ложь», — с улыбкой сказал 20-летний полузащитник.

Беллингем рассказывал, что мама играет огромную роль в его жизни. По словам футболиста, женщина очень помогала сыну после его переезда из родной Англии в немецкий Дортмунд.

После перехода Джуда в «Мадрид» мало что изменилось. На тренировки «королевского клуба» англичанина возит мама. А когда у женщины не получается подкинуть сына на базу «Реала», роль водителя на себя берет Винисиус. Как говорил один философ, нет ничего важнее семьи.