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🎥 На церемонию «ЗМ» Беллингема одевала мама. Джуд не удержался от милого и забавного комментария

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Беллингем был назван лучшим молодым игроком минувшего сезона. На церемонии вручения «Золотого мяча» Джуд получил Трофей Копа, в борьбе за который англичанин обошел Мусиалу. На церемонию новичок «Мадрида» прибыл в стильном пиджаке.

А вот штаны игрока вызвали вопросы у поклонников футбола.

Собираться на премию Джуду помогала мама. «Реал» поделился милым видео, на котором женщина наряжает сына под его забавные комментарии. «Все мне говорят: «Вау, ты так повзрослел». А я даже одеться сам не могу! Вся моя жизнь – ложь», — с улыбкой сказал 20-летний полузащитник.

Беллингем рассказывал, что мама играет огромную роль в его жизни. По словам футболиста, женщина очень помогала сыну после его переезда из родной Англии в немецкий Дортмунд.

После перехода Джуда в «Мадрид» мало что изменилось. На тренировки «королевского клуба» англичанина возит мама. А когда у женщины не получается подкинуть сына на базу «Реала», роль водителя на себя берет Винисиус. Как говорил один философ, нет ничего важнее семьи.

3 комментария

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Igal
Да там под штанами кальсончики. А то мало ли замерзнет. Поэтому и штанишки такие. Сразу видно, что мама все продумала
+4
0
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Артём Поддубный
Джуд, все отлично у тебя, но блин, эти штаны)))...
+1
0
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Скаут Селуса
Ответ Igal
Да там под штанами кальсончики. А то мало ли замерзнет. Поэтому и штанишки такие. Сразу видно, что мама все продумала
Мама это святое, но емае, что это за колхозный прикид?
+1
0
+1
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