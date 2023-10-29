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Винисиус продлил контракт с «Мадридом» до 2027 года

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Винисиус и «Реал Мадрид» пришли к соглашению – футболист продлил контракт с клубом до 30 июня 2027 года.  

Вини пришел в «Реал» в июле 2018, ему было всего 18 лет. Он дебютировал в составе «Кастильи» 26 августа. За шесть сезонов в клубе он провел 235 матчей в первой команде «Мадрида», забил 63 гола и выиграл 9 трофеев: Лигу чемпионов, два Клубных чемпионата мира, Суперкубок Европы, 2 Ла Лиги, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

Всего в 23 года Вини является одним из лидеров «Мадрида» последних лет. А его гол в финале Лиги чемпионов в ворота «Ливерпуля» навсегда в сердцах мадридистов.  

3 комментария

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Артем Масюкевич
интересно, что только на 3,5 года контракт рассчитан. Опасаются из-за плохого старта сезона?
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Николай Козлов
Борьба с расизмом выгодное дело.
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