Винисиус продлил контракт с «Мадридом» до 2027 года

Винисиус и «Реал Мадрид» пришли к соглашению – футболист продлил контракт с клубом до 30 июня 2027 года.

Вини пришел в «Реал» в июле 2018, ему было всего 18 лет. Он дебютировал в составе «Кастильи» 26 августа. За шесть сезонов в клубе он провел 235 матчей в первой команде «Мадрида», забил 63 гола и выиграл 9 трофеев: Лигу чемпионов, два Клубных чемпионата мира, Суперкубок Европы, 2 Ла Лиги, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

Всего в 23 года Вини является одним из лидеров «Мадрида» последних лет. А его гол в финале Лиги чемпионов в ворота «Ливерпуля» навсегда в сердцах мадридистов.