На церемонии вручения «ЗМ» Винисиус будет сидеть рядом с игроком «Барсы». Бразилец должен получить приз имени Сократеса

Совсем скоро в Париже начнется церемония вручения «Золотого мяча». На торжество прибудут и футболисты «Мадрида».

Издание Sport делится фото из зала, в котором пройдет церемония. Винисиуса организаторы премии посадили рядом с Тер-Стегеном.

Как сообщает The Athletic, бразилец получит приз имени Сократеса за гуманитарную деятельность. Организаторы премии хотят отметить вингера за образовательное приложение для бедных студентов Vini Jr Institute, учредителем которого является вингер.

Во время церемонии Винисиус собирается отдать дань уважения Пеле, пишет The Athletic. Легендарный футболист сборной Бразилии скончался в декабре 2022 года.

Фабрицио Романо сообщил, что в Париже свою награду также получит Беллингем. По данным инсайдера, Джуду вручат Трофей Копа.

Как вам рассадка футболистов на церемонии вручения «ЗМ»?