Самые достойные. Дидье Дрогба уверен, что два игрока «Реала» должны выиграть «Золотой мяч» в ближайшем будущем

Кто, если не они.

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что два игрока «Реала» заслужили стать обладателями «Золотого мяча» в ближайшие пять лет. В интервью блогеру Заку Нани бывший футболист назвал своих претендентов:

«Молодые игроки, которые, я думаю, выиграют «Золотой мяч» в ближайшие пять лет? Беллингем и Винисиус Жуниор».

Отличный выбор от легенды «синих» и Кот-д’Ивуара.

Джуд Беллингем уже выглядит готовым кандидатом на главную индивидуальную награду, учитывая его последние выступления. Английский полузащитник выдал фантастический старт в Ла Лиге: он забил 11 голов и отдал 3 ассиста в первых 12 матчах. Он вполне может оказаться в числе главных претендентов на награду 2024 года.

Что касается Винисиуса Жуниора, то бразильцу еще предстоит вновь найти свою стабильность. Если он вместе с мадридцами выиграет Лигу чемпионов или станет ключевым игроком сборной Бразилии, это может значительно увеличить его шансы.