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Самые достойные. Дидье Дрогба уверен, что два игрока «Реала» должны выиграть «Золотой мяч» в ближайшем будущем

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Кто, если не они.

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что два игрока «Реала» заслужили стать обладателями «Золотого мяча» в ближайшие пять лет. В интервью блогеру Заку Нани бывший футболист назвал своих претендентов:  

«Молодые игроки, которые, я думаю, выиграют «Золотой мяч» в ближайшие пять лет? Беллингем и Винисиус Жуниор».

Отличный выбор от легенды «синих» и Кот-д’Ивуара.

Джуд Беллингем уже выглядит готовым кандидатом на главную индивидуальную награду, учитывая его последние выступления. Английский полузащитник выдал фантастический старт в Ла Лиге: он забил 11 голов и отдал 3 ассиста в первых 12 матчах. Он вполне может оказаться в числе главных претендентов на награду 2024 года.

Что касается Винисиуса Жуниора, то бразильцу еще предстоит вновь найти свою стабильность. Если он вместе с мадридцами выиграет Лигу чемпионов или станет ключевым игроком сборной Бразилии, это может значительно увеличить его шансы.

4 комментария

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Роман
У Винисиуса есть явно дела посерьёзнее. Он скорее будущим депутатом станет.
А вот Беллингем имеет хорошие шансы повторить великий путь Зидана или проложить свой.
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GloryReal
Винисиус уже ключевой игрок сборной Бразилии. Неймара можно списывать. Просто травма немножко выбил его из темпа. Но скоро он восстановится и начнет забивать стабильно. Талант у него огромный. По дриблингу рядом с ним никто не стоит. Может запросто обвести пару защитников и ворваться в штрафную. А это главное достоинство в футболе.
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Дядя Тима
Ответ GloryReal
Винисиус уже ключевой игрок сборной Бразилии. Неймара можно списывать. Просто травма немножко выбил его из темпа. Но скоро он восстановится и начнет забивать стабильно. Талант у него огромный. По дриблингу рядом с ним никто не стоит. Может запросто обвести пару защитников и ворваться в штрафную. А это главное достоинство в футболе.
Главное достоинство в футболе забить гол и победить ,а с этим у вини всегда проблемы ,нужно прокачать этот скилл и тогда все будет
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real19024ver
Ответ Роман
У Винисиуса есть явно дела посерьёзнее. Он скорее будущим депутатом станет. А вот Беллингем имеет хорошие шансы повторить великий путь Зидана или проложить свой.
Винисиус проходит путь Неймара в Ла Лиге с такой же тонной скандалов и заявлений.
Если пойдёт по такому же пути - будет печально, ибо это больше 50% потенциала,который не был реализован у Нея.
Не хочется загадывать наперёд, время покажет
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