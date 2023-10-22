Капитанские задатки. Беллингем успокаивал Винисиуса после стычки с игроками «Севильи»

Встреча «Мадрида» и «Севильи» получилась весьма напряженной. Между футболистами то и дело случались небольшие стычки. Масло в огонь подливали неоднозначные решения арбитра.

Все вспыхнуло на 85-й минуте игры. Винисиусу долго не давали мяч. Эмоциональный бразилец не выдержал и толкнул Нюланда, который упал на газон.

За голкипера тут же вступились игроки «Севильи», к Вини подбежали подопечные Анчелотти. В штрафной хозяев началась неразбериха, с трибун полетели стаканчики. Игроки толкались, а Винисиус и Окампос продолжали нервно высказывать что-то друг другу.

Когда конфликтующих удалось разнять, Беллингем отвел взвинченного бразильца в сторону.

Беллингем закинул руку Вини на плечо и попытался успокоить товарища.

Похоже, Джуд со своей задачей справился. Арбитр показал желтые главным действующим лицам конфликта. На 88-й минуте Винисиус бал заменен.

Может, под влиянием Беллингема бразилец станет более сдержанным на поле?