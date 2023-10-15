Вальверде отправил бразильским партнерам по «Реалу» предупреждение. Родриго все рассказал 😅

В среду Винисиус и Родриго сыграют против Феде Вальверде в решающем матче в рамках отбора на чемпионат мира. В преддверии ответственного матча Родриго рассказал, что Вальверде сделал серьезное предупреждение:

«Он сказал мне и Вини: «Вам даже не нужно ехать, оставайтесь в Мадриде».

Вальверде был выбран капитаном сборной Уругвая после чемпионата мира в Катаре. Полузащитник явно повзрослел после разочарования, постигшего его страну на том турнире.

«Мы должны быть осторожны с ним. Я большой поклонник его игры, считаю его одним из лучших в мире. Это будет сложный матч, и мы должны быть внимательны с Вальверде», – добавил Родриго.