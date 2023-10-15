Говорит Мадрид
Блог

Вальверде отправил бразильским партнерам по «Реалу» предупреждение. Родриго все рассказал 😅

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Реал Мадрид Реал Мадрид
Родриго Родриго
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Футбол Футбол

В среду Винисиус и Родриго сыграют против Феде Вальверде в решающем матче в рамках отбора на чемпионат мира. В преддверии ответственного матча Родриго рассказал, что Вальверде сделал серьезное предупреждение:

«Он сказал мне и Вини: «Вам даже не нужно ехать, оставайтесь в Мадриде».

Вальверде был выбран капитаном сборной Уругвая после чемпионата мира в Катаре. Полузащитник явно повзрослел после разочарования, постигшего его страну на том турнире.

«Мы должны быть осторожны с ним. Я большой поклонник его игры, считаю его одним из лучших в мире. Это будет сложный матч, и мы должны быть внимательны с Вальверде», – добавил Родриго.

Real Madrid: 2 roles where Fede Valverde and Rodrygo can excel together

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий