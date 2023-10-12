Винисиус хочет видеть Мбаппе в «Мадриде». Бразилец сравнил ситуацию Килиана с трансфером Беллингема

«Мадрид» давно пытается подписать Мбаппе, а сам Килиан каждый раз выбирает «ПСЖ».

В летнее трансферное окно «королевский клуб» привел в клуб другую звезду – Джуда Беллингема, который уже показал феноменальный старт в Ла Лиге. Но «Реал» все еще ждет капитана сборной Франции.

Об этом рассказал Винисиус в беседе с изданием France Football.

Бразилец признался, что футболисты «Мадрида» хотели бы делить поле с Мбаппе:

«У Килиана своя ситуация, совсем другая. Я знал, что Джуд этим летом будет открыт к переходу. Прекрасно, что в итоге все сложилось таким образом. Но здесь [в «Реале»] все хотели бы играть вместе с Килианом.

Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Он один из лучших игроков, возможно, лучший из всех на сегодняшний день. Уровень его игры... совершенно особенный!»

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» заканчивается в июне 2024 года. Следующим летом «Мадрид» может подписать француза в качестве свободного агента. Конечно, если парижане не сделают Килиану очередное безумное предложение.

Как думаете, Мбаппе когда-нибудь окажется в «Реале»?