Говорит Мадрид
Блог

Винисиус хочет видеть Мбаппе в «Мадриде». Бразилец сравнил ситуацию Килиана с трансфером Беллингема

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Мадрид» давно пытается подписать Мбаппе, а сам Килиан каждый раз выбирает «ПСЖ».

В летнее трансферное окно «королевский клуб» привел в клуб другую звезду – Джуда Беллингема, который уже показал феноменальный старт в Ла Лиге. Но «Реал» все еще ждет капитана сборной Франции.

Об этом рассказал Винисиус в беседе с изданием France Football.

Бразилец признался, что футболисты «Мадрида» хотели бы делить поле с Мбаппе:

«У Килиана своя ситуация, совсем другая. Я знал, что Джуд этим летом будет открыт к переходу. Прекрасно, что в итоге все сложилось таким образом. Но здесь [в «Реале»] все хотели бы играть вместе с Килианом.

Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Он один из лучших игроков, возможно, лучший из всех на сегодняшний день. Уровень его игры... совершенно особенный!»

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» заканчивается в июне 2024 года. Следующим летом «Мадрид» может подписать француза в качестве свободного агента. Конечно, если парижане не сделают Килиану очередное безумное предложение.

Как думаете, Мбаппе когда-нибудь окажется в «Реале»?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий