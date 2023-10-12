Пепе и Роналду - как маленькие дети: дружат со времен «Реала» и дурачатся в сборной Португалии 😅😅😅

Не стареют душой ветераны.

Сборная Португалии продолжает подготовку к важному матчу квалификации Евро-24 со Словакией. В составе португальцев и ветераны команды - бывшие игроки «Реала» Роналду и Пепе, которые разбавляют будни тренировок вот таким фокусами.

Слова, которые сказал защитник после шутки Роналду переводить не будем😅😅😅

Отметим, что на неделе стало известно, что Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста «Аль-Насра» и затем завершить карьеру.

Информацию, опубликованную Аль-Харби, перепечатали COPE, Daily Mail, Diario de Noticias, Nabd и другие заметные ресурсы.

В текущем сезоне Роналду забил 10 голов за 8 игр в чемпионате Саудовской Аравии.