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Пепе и Роналду - как маленькие дети: дружат со времен «Реала» и дурачатся в сборной Португалии 😅😅😅

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Не стареют душой ветераны.

Сборная Португалии продолжает подготовку к важному матчу квалификации Евро-24 со Словакией. В составе португальцев и ветераны команды - бывшие игроки «Реала» Роналду и Пепе, которые разбавляют будни тренировок вот таким фокусами.

Слова, которые сказал защитник после шутки Роналду переводить не будем😅😅😅

Отметим, что на неделе стало известно, что Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста «Аль-Насра» и затем завершить карьеру.

Информацию, опубликованную Аль-Харби, перепечатали COPE, Daily Mail, Diario de Noticias, Nabd и другие заметные ресурсы.

В текущем сезоне Роналду забил 10 голов за 8 игр в чемпионате Саудовской Аравии.

3 комментария

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Bazilic
Слова, которые сказал защитник после шутки Роналду переводить не будем
Вы и не сможете, вы просто перепечатываете старые новости
+3
0
+3
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Leganessi
Видео уже лет 15, но автор только сейчас вышел из берлоги и начинает познавать мир. Давайте не будем ему мешать.
+2
0
+2
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