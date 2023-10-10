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Ходят слухи, что Анчелотти может остаться в «Реале» после этого сезона. Однако Пармский университет так не считает

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Выдали все тайны.

Карло Анчелотти демонстрирует настоящие чудеса продуктивности. Помимо руководства «Реалом», который продолжает одерживать победу за победой, итальянский специалист получил почетную докторскую степень по специальности «Науки и методы профилактической и адаптированной двигательной активности» в Университете Пармы. Конечно, Карло не сидел на парах и не защищал диссертацию, но его достижения не могли не отметить в высшем учебном заведении его родного города.

На церемонии присвоения степени с торжественной речью выступил ректор университета, и неожиданно объявил, что к следующему сезону Анчелотти покинет мадридский клуб.

«В 2024 году Карло Анчелотти ждет необыкновенное приключение, которое для многих тренеров было бы настоящей мечтой: он будет сидеть на скамейке бразильской сборной. Он первый иностранец за последние шестьдесят лет, который возглавит ее, и четвертый за всю историю. Восхищение, которое мы испытываем по отношению к нему, безгранично и выходит за все рамки возможного», — процитировал Паоло Андреи Relevo.

Та же информация попала в документ, где были прописаны детали церемонии награждения.

То, что 64-летний футболист возглавит сборную Бразилии после июня 2024 года, когда истечет срок его контракта с мадридцами, является, пожалуй, самым плохо охраняемым секретом в мире.

Однако официальных подтверждений до сих пор не было, поэтому забавно видеть, как ректор университета с уверенностью заявляет об этой перспективе.

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