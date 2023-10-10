Ходят слухи, что Анчелотти может остаться в «Реале» после этого сезона. Однако Пармский университет так не считает
Выдали все тайны.
Карло Анчелотти демонстрирует настоящие чудеса продуктивности. Помимо руководства «Реалом», который продолжает одерживать победу за победой, итальянский специалист получил почетную докторскую степень по специальности «Науки и методы профилактической и адаптированной двигательной активности» в Университете Пармы. Конечно, Карло не сидел на парах и не защищал диссертацию, но его достижения не могли не отметить в высшем учебном заведении его родного города.
На церемонии присвоения степени с торжественной речью выступил ректор университета, и неожиданно объявил, что к следующему сезону Анчелотти покинет мадридский клуб.
«В 2024 году Карло Анчелотти ждет необыкновенное приключение, которое для многих тренеров было бы настоящей мечтой: он будет сидеть на скамейке бразильской сборной. Он первый иностранец за последние шестьдесят лет, который возглавит ее, и четвертый за всю историю. Восхищение, которое мы испытываем по отношению к нему, безгранично и выходит за все рамки возможного», — процитировал Паоло Андреи Relevo.
Та же информация попала в документ, где были прописаны детали церемонии награждения.
То, что 64-летний футболист возглавит сборную Бразилии после июня 2024 года, когда истечет срок его контракта с мадридцами, является, пожалуй, самым плохо охраняемым секретом в мире.
Однако официальных подтверждений до сих пор не было, поэтому забавно видеть, как ректор университета с уверенностью заявляет об этой перспективе.
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