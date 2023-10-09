⚡️ «Реал» планирует сделать большое объявление (Relevo)

По информации Relevo, «Реал Мадрид» готовит большое объявление. Речь идет о новом контракте Винисиуса.

Несколько месяцев назад «Реал» договорился с бразильцем о новой сделке, которая значительно увеличит его зарплату. Однако официальное объявление до сих пор не состоялось, потому что клуб ждал подходящего момента.

Мадридцы планировали заявить о договоренности еще на прошлой неделе, но президент клуба Флорентино Перес сдал положительный результат на Ковид, что вынудило сливочных перенести церемонию. Таким образом, объявление произойдет после международного перерыва.

Новый контракт Винисиуса будет действовать до 2027 года. Оговорка о сумме отступных будет увеличена с €700 млн до €1 млрд.