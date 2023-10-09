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Брайан Сарагоса забил дубль в ворота «Барсы» и назвал своего кумира – это игрок «Мадрида»

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Брайан Сарагоса огорчил «Барселону» в воскресенье вечером. Молодой вингер оформил дубль и помог «Гранаде» отобрать очки у «сине-гранатовых» (2:2).

После игры Сарагоса назвал Винисиуса своим кумиром.

«В детстве я равнялся на Неймара, теперь я равняюсь на Винисиуса», — сказал Сарагоса журналистам.

Усилия Сарагосы не позволили «Барсе» подняться выше третьей строчки в Ла Лиге, команда Хави набрала 21 очко и уступает «Жироне» (22) и «Мадриду» (24).

Класико 28 октября станет важнейшим матчем в борьбе за лидерство в чемпионате Испании.

3 комментария

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Sergy Grand
в стиле Модрича забил второй гол
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Azam1707
первый гол в стиле Криштиану отпраздновал "Calma, calma"
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Чёрный тюльпан
Сарагоса тоже за Мадрид, опять Перес всех подкупает и нашему БЧК палки в колёса суёт.
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