Брайан Сарагоса забил дубль в ворота «Барсы» и назвал своего кумира – это игрок «Мадрида»

Брайан Сарагоса огорчил «Барселону» в воскресенье вечером. Молодой вингер оформил дубль и помог «Гранаде» отобрать очки у «сине-гранатовых» (2:2).

После игры Сарагоса назвал Винисиуса своим кумиром.

«В детстве я равнялся на Неймара, теперь я равняюсь на Винисиуса», — сказал Сарагоса журналистам.

Усилия Сарагосы не позволили «Барсе» подняться выше третьей строчки в Ла Лиге, команда Хави набрала 21 очко и уступает «Жироне» (22) и «Мадриду» (24).

Класико 28 октября станет важнейшим матчем в борьбе за лидерство в чемпионате Испании.